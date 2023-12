Super offre pour ce laptop gaming avec RTX 4070 + i7 12e gen qui coûte 420 € de moins

Envie d’un laptop embarquant les dernières cartes graphiques à moindre coût ? Celui-ci devrait vous plaire. Le MSI Katana 15 avec RTX 4070 voit son prix diminuer sur Cdiscount et passe de 1 599 euros à 1 179 euros.

Pour jouer dans les meilleures conditions sur PC portable, il faut s’équiper d’une machine puissante pour tenir la cadence. MSI est une marque de confiance, qui propose un large choix de laptop gaming, dont sa gamme Katana, qui est tout à fait recommandable. Et même après la période de Black Friday, on trouve des configurations solides en promotion. C’est le cas du modèle B12VGK-240XFR du MSI Katana 15 qui coûte 420 euros de moins, par rapport à son prix initial.

Les atouts du MSI Katana 15

Le grand écran de 15,6″ FHD à 144 Hz

La puissance du combo i7-12650H + RTX 4070

Un SSD NVMe de 512 Go + 16 Go de RAM

Habituellement à 1 599,99 euros, le PC Portable Gamer MSI Katana 15 (B12VGK-240XFR) se trouve en ce moment en promotion à 1 179,99 euros sur Cdiscount.

Un PC portable discret, avec un écran fluide

La gamme Katana est dédiée pour le gaming et cela se confirme dès qu’on découvre l’écran. C’est une fois allumé que le PC portable révèle tout son potentiel en proposant un écran de 15,6 pouces FHD capable d’afficher une fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz. C’est un atout non négligeable qui promet une excellente fluidité en jeu avec des images nettes et sans latences.

Esthétiquement, MSI fait le choix la sobriété avec ce capot tout de noir vêtu, et se montre assez discret. En revanche, l’un de ses défauts et son poids qui s’élève à 2,25 kg. Il n’est pas aisément transportable, mais c’est un grand classique avec les PC portables gamer. Pour ce qui est de la connectique, on trouve deux ports USB 3.2 Gen1 Type-A, un pot USB 3.2 Gen 1 Type-C, un port USB 2.0 Type-A, un port Ethernet et une prise casque audio.

Des caractéristiques bien musclées pour jouer

Le principal intérêt de ce laptop reste sa configuration. Sous le capot, on a droit à un processeur Intel Core i7-12650H (cadencé jusqu’à 4,7 GHz) couplé par 16 Go de RAM DDR5. Avec une telle configuration, ce modèle ne craint pas le multitâche, sachez toutefois que cette configuration est livrée sans OS, il faudra donc investir encore dans une licence Windows. En ce qui concerne l’autonomie, c’est bas et c’est normal pour un laptop avec de tels composants, comptez sur environ 5 heures.

Le meilleur pour la fin : la RTX 4070. Il s’agit actuellement d’une des cartes graphiques les plus puissantes du marché, au moins aussi performante qu’une RTX 3080. Grâce à elle, vous pourrez lancer n’importe quel jeu en 1440p et 80 FPS. On a droit bien sûr au ray-tracing et au DLSS pour rehausser encore plus la qualité des graphismes et la fluidité. Avec un espace de stockage de 512 Go extensible grâce à un deuxième emplacement pour SSD M.2, vous avez de quoi vous constituer une ludothèque bien garnie.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.