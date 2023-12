Compacte, mais puissante, cette barre de son JBL est en promo à moins de 100 €

Pour s'offrir une barre de son, il n'est parfois pas nécessaire de se ruiner. La preuve avec la JBL Bar 2.0 All-in-One, un modèle suffisamment efficace que l'on peut trouver à 99 euros au lieu de 199 euros chez LDLC et Cultura.

Indispensables pour améliorer considérablement le son parfois médiocre des téléviseurs, les barres de son sont bien souvent hors de portée pour celles et ceux qui ont un budget restreint. Heureusement, il existe des références bien moins chères qui ont plusieurs avantages, même si des concessions ont dû être faites pour maintenir un prix contenu. C’est le cas pour la JBL Bar 2.0 All-in-One (MK2), dont le rapport qualité/prix devient très intéressant grâce à une promotion de 100 euros.

Les points à retenir sur la JBL Bar 2.0 All-in-One

Une barre de son très compacte

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Un mode JBL Surround Sound

Initialement proposée à 199 euros, la barre de son JBL Bar 2.0 All-in-One (MK2) est désormais affichée à 99 euros chez Cultura et LDLC.

Une petite barre de son pratique

Contrairement à d’autres barres de son qui sont plus massives et qui prennent donc davantage de place sous un téléviseur, la JBL Bar 2.0 All-in-One est une référence particulièrement compacte. Avec ses dimensions réduites (614 x 56 x 90 mm) et son poids vraiment contenu de 1,6 kg, ce modèle est idéal à insérer sous un petit téléviseur. Il peut aussi être facilement fixé au mur si besoin. Il se fera, dans tous les cas, très discret dans une pièce, avec son design sobre et sa petite taille.

Sur l’arrière de la JBL Bar 2.0 All-in-One, on peut trouver une connectique assez peu fournie : elle ne se compose que d’une entrée S/PDIF optique, d’un port USB et d’un port HDMI. Ce dernier est compatible avec l’ARC, mais pas l’eARC. On ne pourra donc pas compter sur des formats tels que le DTS:X et le Dolby Atmos, qui permettent de profiter d’un son surround enveloppant.

Un son convenable dans l’ensemble

Si on doit composer avec l’absence des formats DTS:X et Dolby Atmos, on a tout de même droit au Dolby Digital, qui simule un effet surround. C’est mieux que rien, mais on ne pourra pas compter sur une excellente spatialisation du son, malgré la présence du mode JBL Surround Sound. Pour le prix, cela reste suffisant.

La barre de son se rattrape un peu avec sa configuration stéréo avec ses deux haut-parleurs qui délivrent une puissance totale de 80 W. On a heureusement droit à un son plutôt équilibré, avec même des graves profonds. La barre de son ne fera peut-être pas vibrer les murs durant les scènes d’action d’un film, mais le son sera suffisamment boosté et surpassera celui du téléviseur. Enfin, on pourra aussi compter sur le Bluetooth 4.2, bien utile pour diffuser des titres musicaux à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.

