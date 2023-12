De 549 € à 249 € seulement : le Realme GT 2 est le smartphone idéal à offrir pour Noël

Le Realme GT 2 a beau dater de 2022, ce téléphone est toujours satisfaisant, pour son bel écran, sa charge rapide et son efficacité. Aujourd’hui, il devient plus intéressant en passant de 549 euros à 249 euros seulement.

Si Realme a disparu des radars en France, on n’oublie pas ses très bons produits comme son modèle GT 2. Un appareil qui offre un bel écran fluide, avec une puce efficace même en jeu, sans oublier une charge véloce. Tous ces arguments font de lui un smartphone à recommander encore aujourd’hui, et encore plus, maintenant qu’il coûte 300 euros de moins.

Que propose le Realme GT 2 ?

Un écran Oled 120 Hz

De bonnes performances avec le Snapdragon 888

La charge rapide 65 W

Sorti en 2022 au prix de 549 euros, le Realme GT 2 est à présent disponible en promotion à 249,99 euros sur Cdiscount. Pour 40 euros de plus, vous pouvez choisir la version 256 Go du Realme GT 2.

Un écran de bonne qualité et de belles performances

Le Realme GT 2 est un smartphone qui mise beaucoup sur sa puissance pour apporter une expérience confortable aux utilisateurs. Si aujourd’hui le Snapdragon 888 prend de l’âge, il reste suffisant pour faire tourner vos applications sans ralentissement. Des titres gourmands comme Fortnite ne lui posent pas de problème et même avec de beaux graphismes.

C’est aussi un téléphone au design soigné qui déploit une dalle Oled de 6,62 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Et, c’est avec plaisir que l’on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité appréciable au quotidien. Et grâce à l’interface Realme UI, l’expérience utilisateur est très agréable à utiliser en plus d’offrir un joli lot de personnalisation.

Limité en photo, mais beaucoup moins sur la charge

La photo n’est pas son domaine de prédilection. Il laisse découvrir au dos un triple capteur photo : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur principal délivre des clichés d’une qualité correcte, dommage que le mode ultra grand-angle ne soit pas plus efficace et qu’on n’est pas une vraie longue focale avec zoom optique.

Le GT 2 se rattrape du côté de la charge : une puissance de 65 W. Lors de notre test, 31 minutes ont suffi pour que le téléphone passe de 10 à 100 % de batterie. C’est un très bon score et idéal si vous avez tendance à consommer beaucoup de contenus. D’ailleurs, le téléphone s’appuie sur une batterie de 5 000 mAh. Il est capable de tenir une bonne journée avant de tomber en rade de batterie.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Realme GT 2.

Pour découvrir d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

