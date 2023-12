Orange fait un beau cadeau à Noël en ajoutant un abonnement à Canal+ à ses offres Livebox

Voilà une offre intéressante pour les amateurs de contenus VOD chez Orange, l'opérateur propose à ses nouveaux abonnés Livebox d'obtenir un abonnement de 6 mois à Canal+ pour le même prix que d'habitude.

Avec les augmentations de prix intervenues chez la plupart des opérateurs de box internet, le nerf de la guerre se fait aujourd’hui via les partenariats avec les services de VOD. Orange a décidé en cette fin d’année de s’associer à Canal+ pour proposer sur demande un abonnement de 6 mois aux chaines et contenus exclusifs de Canal +, celui-ci comprenant même les contenus d’Apple TV+.

Quelles sont les offres livebox du moment chez Orange ?

La Fibre jusqu’à 5 Gb/s à partir de 24,99 euros par mois

Un décodeur 4K (sur demande) avec 140 chaînes TV

Les appels illimités vers les fixes

un abonnement de 6 mois aux contenus Canal+

L’offre du moment chez Orange concernant la Livebox est disponible jusqu’au 31 janvier 2024 dès 24,99 euros par mois pendant 6 mois. Il y a également un engagement de 12 mois correspond à la période de promotion. Au sujet de l’abonnement à Canal +, il est inclus durant 6 mois et passe à 27,99 euros par mois après la période de promo, le tout est proposé avec un engagement de 12 mois auprès de Canal+.

Vous serez facturé 119 euros si le déplacement d’un technicien est nécessaire pour raccorder votre logement. Comptez également les frais d’activation liés au décodeur TV, qui s’élève à 40 euros. Enfin, Orange s’engage à vous rembourser jusqu’à 150 euros pour les frais de résiliation chez votre opérateur actuel.

La Fibre de qualité Orange

Orange propose évidemment une ligne téléphonique fixe avec son offre Livebox Fibre, y compris les appels illimités vers les téléphones fixes (et mobile avec les abonnements livebox Up Fibre et Max Fibre) de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger. L’opérateur ne néglige pas non plus l’offre TV et propose un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K.

Le plus important, c’est bien entendu l’accès à Internet via la fibre optique. Avec cette offre, les débits théoriques sont de minimum 500 Mb/s et jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement en fonction de l’offre, avec livraison d’une livebox 7 dans ce dernier cas. Les infrastructures de l’opérateur historique en France sont d’excellente facture et offrent un débit constant, de quoi télécharger très rapidement, regarder en streaming sans perte de qualité ou encore gérer votre installation domotique sans ralentissement. L’abonnement, comme la livebox, sont pilotables très simplement et instantanément depuis l’application Ma Livebox.

L’abonnement aux contenus Canal+ offert

L’offre globale de Canal+ est sans doute la plus intéressante pour tous les amateurs de zapping, mais elle est aussi très intéressante pour les amateurs de cinéma et de séries tant son offre en ce sens est florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse, découverte et sport en fonction du forfait que vous choisissez.

Apple TV+ est aussi dans le lot avec ses propres contenus VOD. Le tout donne le droit à une large gamme de séries, de films et de documentaires originaux (dont certains acclamés par la critique) ainsi que des émissions pour enfants. Notez que vous n’aurez pas besoin de passer par l’application Apple TV+, tous les conteneurs étant disponibles via la plateforme My Canal dans un onglet dédié.

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur dédié.

