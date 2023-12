700 € de réduction sur ce PC fixe avec RTX 3070 et Ryzen 7 : c’est le bon deal gaming de Noël

Alors que Noël approche à grands pas, les promotions se multiplient, en particulier dans le domaine du gaming sur les consoles et les configurations PC. Par exemple, ce HP Omen 25L équipé d'une RTX 3070 et d'un Ryzen 7 voit son prix quasiment divisé par deux depuis son lancement et est en ce moment affiché à 899,99 euros chez Rue du Commerce.

Si un laptop est plus intéressant qu’une tour PC en termes de mobilité et d’encombrement, la tour PC marque quant à elle des points en ce qui concerne la puissance brute. En effet, les cartes graphiques ne voient pas leur puissance bridée dans les PC fixes, ce qui permet d’utiliser tout leur potentiel en gaming. HP fait partie des quelques constructeurs à proposer nombre de configurations fixes et en ce moment, cette tour équipée d’une RTX 3070 et d’un Ryzen 7 est presque à moitié prix chez Rue du Commerce.

Le HP Omen 25L GT14-0127nf en résumé

Une tour PC peu encombrante

Une RTX 3070 avec un Ryzen 7 5700G

Un SSD de 512 Go avec 16 Go de RAM DDR4

Au lieu de 1 599 euros à son lancement, le HP Omen 25L GT14-0127nf est maintenant disponible en promotion à 899,99 euros chez Rue du Commerce.

Une tour PC rien que pour le jeu

Même si on ne parle plus que des RTX 4000, la dernière génération de cartes graphiques de Nvidia, la génération des RTX 3000 reste encore recommandable aujourd’hui. Avec ses 8 Go de VRAM GDDR6 et un TDP de 220 W, elle est à même de faire tourner les derniers jeux AAA dans ce HP Omen 25L, en modérant toutefois le niveau des graphismes. Il ne faut pas non plus avoir la main lourde sur le ray-tracing et le DLSS 2 afin de garder une bonne fluidité pendant les parties.

Avec cette carte graphique, HP a ajouté un Ryzen 7 5700G, un processeur équipé de 8 cœurs avec une fréquence d’horloge par défaut de 3,8 GHz et pouvant atteindre 4,6 GHz en mode turbo boost. Ce Ryzen 7 5700G est assisté de 16 Go de RAM DDR4, à savoir qu’il est possible de rajouter des barrettes de RAM pour atteindre un maximum de 64 Go et avoir une meilleure gestion du multitâche. Pour ce qui est du stockage, ce HP Omen 25L embarque un SSD NVMe en interface PCIe 3.0 de 512 Go.

Design sophistiqué et dimensions peu encombrantes

À première vue, le HP Omen 25L arbore un design sobre mais surtout des dimensions compactes avec un poids de 12,3 kg, quasiment 45 cm de hauteur, presque 40 cm de profondeur et 16,5 cm de largeur. Lorsqu’il est allumé, ce PC donne réellement l’impression de prendre vie puisqu’il est possible d’admirer ses entrailles à travers une de ses faces qui est vitrée. On voit ainsi la carte graphique en action ainsi que le ventilateur avant de 120 mm s’activer pour garder la machine au frais.

Le HP Omen 25L embarque également une connectique étendue pour en avoir un usage polyvalent. Nous avons ici six ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, trois DisplayPort, un port Ethernet RJ45 et une prise casque. Du côté de la connectivité, ce PC est compatible avec les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Quant à l’alimentation, elle s’élève à 500 W. Enfin, il faut investir dans une licence Windows ou Linux pour pouvoir utiliser pleinement ce PC puisqu’il n’embarque que FreeDOS par défaut.

Si vous préférez monter votre PC gamer vous-même, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide avec nos recommandations pour tous les budgets.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.