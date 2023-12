Ce TV 4K Samsung de 75 pouces est aussi grand qu’il est abordable grâce à cette offre

Un TV 4K, c'est bien. Un TV 4K de 75 pouces, c'est encore mieux. Mais quand celui-ci est en promotion à moins de 700 euros, c'est presque parfait. Grâce au Samsung TU75CU7105, un salon peut se transformer en une salle de cinéma personnelle, mais à condition d'avoir assez de place chez soi. Au lieu de 899 euros, ce TV imposant est disponible à 699 euros chez Auchan.

Il y a quelques années encore, il n’était pas commun de trouver des téléviseurs de 75 pouces et plus dans nos foyers. Très grand, donc très cher. Mais aujourd’hui, les prix moyens ont été revus à la baisse, si bien que ces diagonales se démocratisent plus facilement, même chez les personnes moins fortunées. Preuve en est avec le Samsung TU75CU7105 qui profite d’une remise au panier de 200 euros pour voir son prix s’afficher sous les 700 euros, ce qui est plutôt rare pour une dalle 4K de 75 pouces.

Le Samsung TU75CU7105 en quelques points

Un écran LED 4K de 75 pouces

Compatible HDR10, HDR10+ et HDR HLG

L’ultime version de Tizen pour la partie Smart TV

Au lieu d’un prix barré de 899 euros, le Samsung TU75CU7105 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Auchan grâce à une réduction immédiate au panier.

Un écran et un affichage qui en imposent

Il vaut mieux prendre des mesures chez soi avant de jeter son dévolu sur ce téléviseur. 75 pouces, cela correspond à une diagonale de 189 cm et cela ne tient pas forcément sur tous les meubles TV, d’autant plus que les pieds sont situés à chaque extrémité de l’écran. Au moins, cette taille correspond à ce que proposent certains vidéoprojecteurs, ce qui permet de faire de son salon sa salle de cinéma personnelle, à condition d’avoir une surface assez grande chez soi pour pouvoir profiter d’une distance de visionnage optimale.

Le Samsung TU75CU7105 est doté d’un affichage LED, plus lumineux et moins énergivore que l’OLED mais le rapport de contraste infini en moins. Il a également une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est possible de sublimer l’image grâce au support du HDR10, du HDR10+ ou du HDR HLG qui étendent la plage dynamique de l’image. Ce TV embarque aussi un système audio 2.0 d’une puissance de 20 W RMS compatible avec Adaptative Sound et Q-Symphony entre autres.

Une sélection exhaustive de plateformes de streaming avec Tizen

À l’instar des autres TV du constructeur sud-coréen, la partie Smart TV tourne avec Tizen qui permet de profiter d’un accès direct à plusieurs plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc… On retrouve également plusieurs services utilisant le cloud comme Nvidia GeForce Now et Microsoft 365 et de streamer des contenus depuis un appareil connecté sur l’écran grâce à Wireless DeX. Il est aussi possible de l’intégrer à l’écosystème domotique SmartThings comme la plupart des appareils Samsung.

Le gaming en 4K est sûrement plaisant sur ce TV Samsung, en revanche, il n’est pas possible de grimper jusqu’à 120 FPS. Les ports HDMI du Samsung TU75CU7105 sont dépourvus de la norme 2.1, ce qui ne permet pas de jouer dans des conditions optimales aux jeux de sa PS5 ou de sa Xbox Series X. La technologie VRR est aussi une grande absente, seul l’ALLM répond présent afin de réduire l’input lag au strict minimum et profiter ainsi d’un affichage le plus réactif possible.

Afin de comparer le Samsung TU75CU7105 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

