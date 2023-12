Amazon propose un super prix pour ce laptop Asus sous Ryzen 5 7520U + SSD 1 To

Entre son design élégant et sa fiche technique généreuse, l’Asus VivoBook S14 plaira au plus grand nombre. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’il se négocie à seulement 549 euros contre 699 euros de base.

Vous recherchez un nouvel ordinateur portable avec un bon rapport qualité/prix ? L’Asus VivoBook S14 est celui qu’il vous faut. En intégrant un processeur AMD Ryzen 5, il est taillé pour un usage polyvalent, et ne vous coûtera pas plus de 550 euros grâce à cette offre.

Les atouts de l’Asus VivoBook S14

Léger et compact avec une charnière à 180°

Le combo Ryzen 5 7520U + 16 Go de RAM + 1 To

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au départ à 699 euros, puis remisé à 599 euros, l’Asus VivoBook S14 (1404FA-NK327W) se trouve actuellement en promotion à seulement 549,99 euros sur le site Amazon.

Un ultrabook bien conçu pour les travailleurs nomades

L’Asus VivoBook S14 est spécialement adressé aux travailleurs. La finition métallique offre un design sobre et classique et son épaisseur de 18,9 mm ainsi que son poids de 1,38 kg lui permettent d’être qualifié d’ultrabook. Petit plus, il possède une charnière s’ouvrant jusqu’à 180°, pratique pour partager votre écran durant une réunion. Sur les tranches du châssis, on retrouve un port USB 2.0, deux ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un port HDMI et la prise jack classique vient compléter le tout.

Une fois allumée, on découvre une dalle NanoEdge Full HD de 14 pouces. Elle peut afficher des images d’une belle qualité, avec des angles de vision suffisamment larges. Le rapport screen-to-body s’élève à 82,5 %, mais retenez que les bordures ne se font pas très discrètes. Elle reste agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Bien lotie au niveau des composants

Du côté des performances, ce PC portable est propulsé par une puce AMD Ryzen 7520U épaulé par 16 Go de mémoire vive. Une configuration tout à fait appropriée pour des tâches de bureautique ou de la navigation web, ou même un peu de retouche photo et quelques travaux graphiques. Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 1 To au format NVMe. Une quantité conséquente pour accueillir votre bibliothèque. Il va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais également de réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, Asus annonce une durée de fonctionnement de six heures sur une charge, il vaut donc mieux garder le chargeur à proximité. La charge rapide est aussi de la partie et, selon la marque, on peut passer d’une batterie faible à une batterie remplie à 60 % en 49 minutes.

