À seulement 90 €, cet écran PC Lenovo (24″ et 100 Hz) va plaire aux télétravailleurs

Besoin d’un écran PC pour enchaîner des tâches de bureautique ou plus généralement pour le télétravail ? Le Lenovo L24i-40 est un très bon choix, notamment pour son prix qui est à 90 euros grâce à un code promo, au lieu de 149 euros habituellement.

Certains télétravailleurs ont plusieurs exigences quand il s’agit de choisir un nouvel écran : il doit être naturellement efficace et réactif, mais il doit aussi ne pas faire tache au milieu d’une décoration d’intérieur. Avec son look épuré et minimaliste, et sa fiche technique taillée pour la bureautique, mais pas que, le Lenovo L24i-40 est le parfait compagnon. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il profite en ce moment d’une remise de 39 %.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo L24i-40

Un bel écran IPS-LCD de 24 pouces en FHD

Un taux de rafraîchissement à 100 Hz

Compatible AMD FreeSync

Avec un prix barré à 149 euros, l’écran PC Lenovo L24i-40 s’affiche désormais à 90 euros sur le site officiel, grâce au code DECEMBRE2.

Un moniteur qui ne manque pas de charme et de praticité

Avec le Lenovo L24i-40, vous n’aurez pas de souci à l’installer sur votre bureau. Sa petite diagonale de 23,8 pouces le rend peu encombrant, et assez discret. Mieux encore, le constructeur intègre un système de gestion de câble pour les dissimuler à l’arrière et ne pas voir les câbles traîner sur votre setup. Son pied accueille même un support pour téléphone, pour y avoir accès simplement.

Sa dalle profite de la technologie IPS ainsi que d’une définition Full HD, pour des images de bonne qualité. Il marque aussi des points grâce à son support réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs, et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant l’écran.

Fluide, avec d’autres atouts que la bureautique

Il a beau être conçu pour la bureautique, on apprécie son taux de rafraîchissement de 100 Hz. Cette fluidité est amplement suffisante pour la navigation Internet et le visionnage de vidéos et elle rendrait même le gaming confortable. Le modèle L24i-40 de Lenovo peut même se vanter d’une bonne réactivité avec un temps de réponse qui descend à quatre millisecondes.

La marque propose même une compatibilité avec la technologie AMD FreeSync, qui se charge de lutter contre les saccades et déchirures d’écran. Les joueurs occasionnels pourront donc s’autoriser quelques parties s’ils n’ont pas trop d’exigences. Enfin, concernant sa connectique, elle est plutôt simple : un port HDMI, un port VGA, et une sortie audio (3,5 mm).

Plutôt envie d’un écran PC dédié pour le gaming ? Découvrez notre guide regroupant les meilleures références du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.