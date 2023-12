Le fameux Beats Studio3 Wireless est à moitié prix, un beau cadeau de Noël pour les audiophiles

Si Beats n'atteint plus le niveau des cadors des casques audio comme Sony et Bose, le constructeur américain a encore de beaux restes avec le Beats Studio3 Wireless, l'un de ses fleurons qui profite d'une jolie promotion pour Noël. Chez la Fnac, ce casque haut de gamme avec réduction de bruit active s'affiche à 199,99 euros au lieu de son prix de départ de 399,99 euros.

Sur le marché des équipements audio, Beats a laissé sa place sur le podium à d’autres cadors tels que Sony et Bose, mais la marque reste incontournable, en partie parce qu’elle reste associée au rappeur et producteur Dr. Dre, l’un de ses fondateurs. Le Beats Studio3 Wireless est l’un des casques les plus haut de gamme du constructeur américain et s’il est pas donné en temps normal, il affiche en ce moment un excellent rapport qualité-prix avec cette promotion de 50 %.

Le Beats Studio3 en bref

L’ADN de Beats dans ce beau design

Un son puissant et quasiment sans distorsion

Une autonomie de 40 heures

La puce W1 pour un appairage plus rapide avec les appareils Apple

Au lieu de 399,99 euros habituellement, le Beats Studio3 Wireless est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez la Fnac.

Un design iconique et un son premium

On ne présente plus les casques Beats et leur design emblématique tout en rondeur et avec le logo du constructeur sur les oreillettes. Ce modèle est proposé en plusieurs coloris, certains plus voyants que d’autres avec l’ajout d’éléments dorés au niveau des pliures. Mieux qu’un casque clinquant, le Beats Studio3 Wireless est surtout un casque confortable et léger avec un poids de seulement 260 grammes, bien qu’il finisse par se faire sentir au bout d’un moment. Il peut également se plier afin d’être plus facilement transportable.

Du côté des performances sonores, le Beats Studio3 Wireless propose un son clair et puissant, presque dénué de distorsion à fort volume. En revanche, la signature sonore peut être déconcertante pour les habitués de la marque, les basses sont ici plus en retrait que d’ordinaire mais cela peut être rectifié grâce à un égaliseur accessible sur l’application dédiée. Le Beats Studio3 Wireless est également doté de la réduction de bruit active mais celle-ci est loin d’égaler un Sony WH-1000XM5.

Quand Beats rencontre Apple

Depuis leur rachat par Apple, les casques Beats embarquent une petite particularité : une puce W1. C’est la même puce que l’on retrouve dans les AirPods et qui leur permet de s’appareiller plus rapidement avec un iPhone ou un iPad. Non seulement l’appairage devient l’affaire de quelques secondes, mais la connexion entre deux appareils de la marque à la pomme est quasi-instantanée et elle reste également stable sur la longue durée.

Le Beats Studio3 Wireless est aussi un monstre d’autonomie. Celle-ci s’élève jusqu’à 22 heures avec la réduction de bruit active en marche et peut grimper jusqu’à 40 heures en mode économie d’énergie. Il est également possible d’utiliser le casque en filaire avec une prise jack 3.5 mm afin d’économiser de la batterie ou de continuer à utiliser le casque lorsqu’il est à court de jus. Enfin, la technologie de recharge rapide Fast Fuel permet de récupérer trois heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.