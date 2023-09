Sony WH-1000XM5 : le meilleur casque à réduction de bruit est à prix inédit ce week-end

Avec le WH-1000XM5, Sony propose l'apogée de son savoir-faire sur le marché des casques audio avec notamment la meilleure réduction de bruit du marché. Il succède à un très bon WH-1000XM4 et apporte de mineures améliorations, mais il change radicalement de design. Ce week-end, le casque à réduction de bruit ultime voit son prix chuter de 419 euros à 297 euros chez plusieurs marchands.

Plus d’un an après sa sortie, le Sony WH-1000XM5 reste aujourd’hui encore le casque avec la meilleure réduction de bruit du marché, et il ne s’appuie pas seulement dessus. Entre performances dynamiques et autonomie olympique, il présente également un design radicalement différent de son prédécesseur. Ce week-end uniquement, le Sony WH-1000XM5 passe sous la barre des 300 euros chez la Fnac et Darty.

Le Sony WH-1000XM5 en résumé

Une réduction de bruit encore meilleure qu’avant

Un rendu sonore très dynamique

Une autonomie pouvant atteindre 40 heures

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 419,99 euros lors de son lancement, le Sony WH-1000XM5 est maintenant disponible en promotion à 297 euros chez la Fnac et Darty grâce à une baisse de 70 euros et à une réduction supplémentaire de 15 % applicable au panier jusqu’au soir du dimanche 24 septembre.

Un design redessiné mais pas des plus pratiques

Les améliorations apportées au Sony WH-1000XM5 sont globalement mineures, sauf en ce qui concerne le design qui est différent sur plusieurs aspects. L’arceau est notamment plus fin et plus souple qu’auparavant, et autre nouveauté qui fait moins plaisir : le casque ne peut plus se replier sur lui-même. Ce qui devient embêtant pour le ranger dans un sac, seules les oreillettes sont articulées puisque pivotables jusqu’à 140 degrés. Rien ne change pour ce qui est du confort et le revêtement mat feutré du plus bel effet.

Confortable, et endurant. Le constructeur nippon communique pour son WH-1000XM5 une autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit active et de 40 heures sans elle. C’est ce que proposait le Sony WH-1000XM4 et cette durée a pu être confirmée durant notre test. Nous avons pu utiliser le casque durant 30h17 avant qu’il ne tombe à plat, ce qui revient à vider la batterie en une dizaine de jours à raison de trois heures d’écoute quotidiennes. Pour la recharge avec le câble USB-C fourni, il faut compter 3h30.

Des améliorations notables mais rien de transcendant

Alors que le Sony WH-1000XM4 comptait sur des transducteurs de 40 mm, le WH-1000XM5 est passé à un diamètre de 30 mm mais parvient tout de même à faire mieux que son prédécesseur sur la restitution sonore. Le son est plus précis et plus naturel, et ce grâce à une structure différente des transducteurs. Du côté du Bluetooth, qui peut être multipoint, ce casque audio compte sur les codecs SBC, AAC et LDAC, des codecs classiques.

Enfin, venons-en à l’ANC, domaine dans lequel Sony s’est créé une réputation d’excellence. Alors que la réduction de bruit active était déjà l’une des meilleures du marché, le Sony WH-1000XM5 fait encore mieux en passant de quatre à huit microphones, ceux-ci sont recouverts d’un tissu filtrant les bourrasques et éviter ainsi les bruits parasites. Ce casque analyse son environnement et propose une ANC adaptée mais il est également doté d’un capteur de pression atmosphérique pour détecter si l’utilisateur est dans un avion.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony WH-1000MX5.

