HyperX Cloud Alpha : ce célèbre casque gaming est à moins de 50 € grâce au Black Friday

En matière de périphériques tech et gaming, HyperX est un acteur bien ancré aux côtés de SteelSeries. Si le constructeur fait beaucoup parler de ces casques et micros haut de gamme, il ne néglige pas pour autant la qualité de ses produits au tarif plus limité. Comme pour le HyperX Cloud Alpha, un casque gamer sorti en 2017 mais toujours recommandable aujourd'hui, et dont le prix chute de 99,99 euros à seulement 49,99 euros grâce au Black Friday.

Six années qu’il est sorti et l’HyperX Cloud Alpha est aujourd’hui encore une référence archi-connue sur le segment des casques gaming pas chers. Il existe également une version sans fil de ce modèle, mais elle est deux fois plus chère et ne s’adresse pas aux personnes ne voulant pas dépenser plus de 100 euros dans un casque. Pendant le Black Friday, la version filaire du HyperX Cloud Alpha profite d’une réduction de 50 % chez la Fnac, faisant passer son prix à seulement 49,99 euros.

Le HyperX Cloud Alpha en bref

Un casque filaire confortable

Un son stéréo de bonne qualité

Un micro de bonne facture

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le HyperX Cloud Alpha est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros chez la Fnac.

Une référence qui ne prend pas une ride

Le HyperX Cloud Alpha est une légère évolution du tout premier HyperX Cloud, il reprend ainsi le même design, une structure quasiment identique mais avec un coloris différent. L’arceau et le dos des oreillettes sont en aluminium afin de lui conférer un minimum de robustesse tandis que du simili-cuir recouvre l’arceau et les coussinets qui sont, soit dit en passant, garnis de mousse à mémoire de forme. En clair, nous avons là un casque circum-aural confortable, avec une bonne isolation passive et qui devrait convenir à toutes les morphologies.

L’une des raisons pour lesquelles ce casque est encore plébiscité aujourd’hui, en plus de son excellent rapport qualité-prix, est sa compatibilité multi-plateforme. Étant donné qu’il s’agit d’un casque filaire, il suffit de brancher sa fiche mini-jack à la sortie audio d’un PC, laptop, tablette, smartphone, manette de sa console next-gen… Bref, tout ce qui dispose d’un port jack pour en profiter. De plus, son câble de 1,30 mètre donne assez de mou pour ne pas être trop près de son écran.

Des performances sonores maîtrisées

Pour un casque gaming à moins de 100 euros, le HyperX Cloud Alpha n’a pas à rougir de ses performances. Grâce à des transducteur à double chambre, la séparation des graves avec les médiums et les aigus est claire et nette, grâce à cela, les sons délivrés par le casque sont naturels et détaillés. Toutefois, si la signature sonore est équilibrée dans les graves et les médiums, elle l’est beaucoup moins dans les aigus avec des parties en net retrait, ce qui rend ces fréquences difficilement appréciables.

Enfin, le HyperX Cloud Alpha se pare d’un micro-perche amovible certifié Discord et TeamSpeak. Il est notamment doté de la suppression des bruits de fond afin d’avoir une communication limpide dans le chat des parties multijoueurs. Il peut toutefois arriver qu’il ne reconnaisse pas la voix de son porteur et la supprime par intermittence, la prenant pour un bruit de fond. On ne peut s’attendre à un résultat parfait pour un casque à ce prix, mais cela reste quand même satisfaisant.

