Ce TV TCL 4K QLED de 75 pouces (avec HDMI 2.1) est l’un des meilleurs deals de fin d’année

Avec une grande dalle QLED, Google TV, un mode 144 Hz et des fonctions gaming, le TV de TCL coche toutes les cases. Aujourd’hui, le modèle 75QLED870 tombe à 841 euros contre 1 499 euros.

Avec une grande diagonale de 75 pouces, ce téléviseur signé TCL vous procure une meilleure immersion et assure une bonne expérience de visionnage pour vos films et séries, comme au cinéma. En trouver un, à bon prix et de cette taille, est peu courant, pourtant ce modèle 75QLED870 coûte 700 euros de moins grâce à cette offre.

Les points forts du TCL 75QLED870

Du Qled sur une grande diagonale de 75 pouces

Compatible 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Des ports HDMI 2.1 et l’interface Google TV

De base à 1 499 euros, le téléviseur TCL 75QLED870 s’affiche actuellement à 986 euros, mais grâce au code 5UBA4823 et l’ODR de 100 euros, il revient à 841 euros.

Une grande dalle Qled aux petits oignons

Le TV de TCL mise sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. L’immersion est d’autant plus grande grâce à la diagonale de 75 pouces, soit 189 cm. Assurez-vous d’avoir suffisamment de place dans votre salon avant de l’acheter. Cette diagonale procure un effet comme un cinéma, et est idéale pour regarder vos séries et vos films.

La qualité d’affichage est aussi rendez-vous avec le Qled. Cette technologie n’arrive certes pas au niveau de l’Oled, mais apportera tout de même de très beaux contrastes et assurera une bonne reproduction des couleurs. Il propose une définition 4K UHD, mais également une compatibilité avec le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une meilleure qualité d’affichage. Il profite aussi des compatibilités avec le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos pour un son bien immersif, mais pour une meilleure expérience audio, il est judicieux d’y ajouter une barre de son.

Un bon compagnon pour le gaming

Il peut aussi convenir aux joueurs et aux joueurs. Le TV intègre deux entrées HDMI 2.1 supportant toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo sur PS5 ou Xbox Series X. Il est ainsi capable d’afficher vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il prend également en charge le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran.

Cette smart TV ne s’accompagne plus d’Android TV, mais de Google TV. Une interface simple et fluide, qui met en avant des films et des séries tendance en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. Les applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, sont disponibles. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

