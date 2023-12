Et si vous comptiez sur Apple TV+ à Noël grâce à 2 mois offerts ?

Vous n'avez jamais été sur Apple TV+ ? C'est le bon moment puisque Apple ouvre à deux mois au lieu d'un l'essai de sa plateforme de VOD.

Malgré une récente hausse de ses tarifs, Apple TV+ n’en reste pas moins une excellente plateforme de SVOD avec un rapport qualité-prix. C’est d’ailleurs un moment opportun pour s’y essayer puisque Apple a décidé d’offrir deux mois au lieu d’un à l’occasion de la sortie du nouveau film de Mark Wahlberg : The Family Plan.

Apple TV + c’est quoi ?

2 mois gratuits sans engagement

Un catalogue de contenus originaux d’Apple

Application accessible partout (consoles, TV, ordinateur, smartphones, etc.)

En ce moment, Apple TV+ est proposé gratuitement pendant 2 mois au lieu d’un. Notez que cette offre est valable pour les nouveaux comme les anciens abonnés sauf pour les abonnées à Apple One.

Le service de vidéo à la demande d’Apple mise sur le haut de gamme

En dehors de la période de promotion, le service de SVOD d’Apple reste un excellent rapport qualité-prix pour qui cherche un service vidéo avec du contenu original, extrêmement bien produit et qui propose surtout de la 4K avec le HDR jusqu’au Dolby Vision et même le Dolby Atmos sur certains contenus côté son.

Apple TV Plus est tout d’abord, et fort logiquement, disponible sur iPhone, iPad, Mac, mais aussi Apple TV 4K. L’application TV est installée par défaut sur tous ces appareils, pas besoin de télécharger un logiciel supplémentaire. Pour le reste, l’application est disponible chez certaines marques de TV comme Samsung, LG ou Sony, mais aussi sur consoles : PS4, PS5, Xbox One et Series. On peut la trouver aussi chez certaines box opérateurs mais aussi les tierces comme la Nvidia Shield TV, les Fire TV d’Amazon et même le chromecast avec Google TV. malheureusement, toujours pas d’application Android smartphone à l’horizon.

Apple TV Télécharger gratuitement

Un catalogue qui s’est bien étoffé avec le temps

C’était sans doute le plus gros reproche que l’on pouvait faire à Apple TV plus à sa sortie : son manque de contenu. Outre les quelques séries originales et de grande qualité comme Severance, For All Mankind ou Ted Lasso, le back catalogue manquait franchement de consistance. C’est désormais de l’histoire ancienne puisque Apple a su faire évoluer son offre à travers l’ajout de centaines de films, documentaire et séries du catalogue de Canal+. De plus, le contenu ne cesse de se remplir, le tout avec une qualité certaine en misant sur les castings 5 étoiles et des moyens de production impressionnants.

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2023.

