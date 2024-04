Cdiscount propose une superbe offre à ne pas louper pour le MacBook Air M1 d’Apple

Pour passer sur un laptop Apple, la solution la plus abordable reste le MacBook Air de 2020. Ce modèle qui intègre la puce M1 est toujours intéressant et se trouve à un prix très réduit grâce à cette offre du jour : 899 euros, au lieu de 1 199 euros.

Le MacBook Air doté de la puce M1 a beau dater de 2020, ce laptop reste encore très recommandable. Il est vrai qu’aujourd’hui, Apple propose sur ces machines portables des puces plus puissantes, comme la puce M2 ou plus récemment la puce M3 sur la gamme Pro, le MacBook Air 2020 assure encore de très bonnes performances au quotidien. C’est d’ailleurs notre recommandation si vous souhaitez passer sur un PC portable de la Pomme sans vous ruiner.

Qu’est-ce qu’on apprécie du MacBook Air M1 ?

Des finitions exemplaires

De bonnes performances avec la puce M1

Silencieux et endurant

Lancé en 2020 à 1 129 euros, puis désormais affiché à 1 199 euros sur le site officiel depuis la hausse tarifaire, le MacBook Air 2020 M1 est actuellement remisé à 929 euros, mais grâce au code promo APPLE30, il chute à 899 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple MacBook Air 2020 M1. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Air 2020 M1 au meilleur prix ?

Pourquoi le MacBook Air M1 est encore une bonne affaire ?

Après avoir introduit sa première puce ARM, la firme californienne en a sorti de nouvelles avec encore plus de puissance. Pourtant, sa première, la puce M1, se défend encore très bien à l’heure actuelle. Vous allez pouvoir effectuer vos tâches quotidiennes sans accroc, de même lors d’un montage vidéo ou photo pour les créatifs. Tout ça, dans un silence absolu, car ce modèle est dépourvu de ventilateur, et sera donc moins bruyant que par le passé.

Et même s’il ne jouit pas du design que l’on retrouve sur la version 2022, il offre des finitions exemplaires avec une esthétique sobre et élégante. Pour assurer une bonne productivité, le MacBook Air M1 propose une autonomie généreuse. Vous pourrez, en théorie, tenir une journée de travail sans tomber en rade. Notez que le MacBook Air 2020 dispose d’un SSD de 256 Go, lequel est annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le MacBook Air 2020 M1 d’Apple.

Afin de comparer le MacBook Air M1 d’Apple avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.