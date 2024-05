À moins de 200 €, ce smartphone 5G champion d’autonomie est le super deal des French Days

Même pendant les French Days, certains smartphones restent inaccessibles à celles et ceux qui n'ont pas un énorme budget, mais il reste le marché du milieu de gamme et celui-ci compte bien des références intéressantes. Par exemple, le OnePlus Nord 3 CE Lite, un smartphone 5G doté d'une énorme autonomie et dont le prix passe de 329 euros à seulement 194,65 euros chez Amazon.

Encore quelques jours pour profiter des French Days et des promotions comme s’il en pleuvait ! Il est donc encore temps de s’offrir un TV 4K flambant neuf, une montre connectée pour se motiver à se mettre au sport ou encore un nouveau smartphone ! Mais même après réduction, certains appareils restent trop onéreux pour certaines personnes, heureusement que le marché des smartphones compte d’excellentes références dans la tranche du milieu de gamme. C’est le cas de ce OnePlus Nord CE 3 Lite moins cher de 41 % chez Amazon.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite en résumé

Un écran IPS-LCD avec taux de rafraîchissement à 120 Hz

De bonnes performances avec son Snapdragon 695

Une autonomie de champion !

Au lieu de 329 euros habituellement, le OnePlus Nord CE 3 Lite est maintenant disponible en promotion à 194,65 euros chez Amazon.

Un bon élève dans le milieu de gamme

Les smartphones du milieu de gamme ne sont pas les mieux construits en termes de design ou d’écran, mais ce OnePlus Nord CE 3 Lite surprend tout de même avec son gabarit de 6,72 pouces et une hauteur supérieure à celle du Samsung Galaxy S24 Ultra ! En revanche, l’aspect robustesse est à revoir avec un Gorilla Glass pour seule protection et aucune certification IP. Niveau écran, nous avons une dalle IPS-LCD en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un bon rendu colorimétrique si on sait s’y faire avec le recalibrage.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est un bon élève pour un smartphone du milieu de gamme, il est bon dans tous les domaines sauf l’appareil photo. Celui-ci se compose d’un capteur principal de 108 Mpx (f/1,7), un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4), un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4) et un capteur frontal de 16 Mpx (f/2,4). On peut s’interroger sur l’absence d’ultra grand-angle, mais surtout sur la qualité moyenne des clichés de cet appareil aux couleurs sursaturés, qui manquent de finesse et sont parfois flous à cause de l’absence de stabilisateur.

Une batterie parmi les plus endurantes du marché

Le OnePlus Nord CE 3 Lite s’en sort mieux pour ce qui est des performances, il s’appuie sur un Snapdragon 695 couplé avec 8 Go de RAM lui permettant d’être compatible avec la 5G. Il n’est certes pas taillé pour proposer une expérience fluide et stable sur les jeux gourmands du type Genshin Impact et Fortnite, mais il fait amplement l’affaire dans la gestion du multitâche et même la prise en charge de tâches un peu complexes. De plus, son interface OxygenOS 13.1 est un véritable plaisir à utiliser.

Mais la grande force du OnePlus Nord CE 3 Lite, c’est incontestablement sa batterie de 5 000 mAh quasiment increvable. Lors de notre test, il a tenu deux journées à raison de 2 h 30 à 3 h de temps d’écran par jour, et avec notre protocole ViSer qui simule une utilisation variée et classique, il a tenu 15 h 40, ce qui l’a placé dans le top 10 des smartphones les plus endurants à l’époque de sa sortie. Du côté de la recharge, le OnePlus Nord CE 3 Lite est livré avec un bloc d’alimentation de 67 W qui lui permet de refaire le plein en même pas 45 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus Nord CE 3 Lite.

