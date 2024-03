Un smartphone premium à 400 € ? C’est l’offre d’Amazon sur le OnePlus 10 Pro lors des ventes flash

Même deux années après sa sortie, le OnePlus 10 Pro reste un smartphone recommandable à plus d'un titre avec son écran AMOLED premium et une fiche technique en béton. Pendant les ventes flash du printemps, il devient encore plus intéressant avec son prix qui passe de 919 euros à seulement 405,90 euros chez Amazon.

Le OnePlus 12 sorti cette année est un très bon smartphone, mais les anciens fleurons du constructeur chinois sont toujours convaincants à plus d’un titre. Par exemple, le OnePlus 10 Pro commercialisé il y a deux ans a encore de beaux restes, notamment grâce à son processeur puissant et à son appareil photo polyvalent. De plus, il profite des ventes flash du printemps pour s’afficher avec une énorme réduction de 56 % chez Amazon !

Ce qu’il faut retenir du OnePlus 10 Pro

Un smartphone agréable en main avec un bel écran

Un Snapdragon 8 Gen 1 puissant

Une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 80 W

Au lieu de 919 euros habituellement, le OnePlus 10 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 405,90 euros chez Amazon.

Un smartphone réussi et polyvalent en photo

Le OnePlus 10 Pro ne réinvente pas la roue en ce qui concerne le design, mais il faut avouer qu’il offre une agréable prise en main grâce à ses angles arrondis et à son poids de seulement 200 g. Mais quelques doutes demeurent quant à sa robustesse, le constructeur ne communique rien sur la certification IP et des tests de durabilité ont démontré qu’il se pliait un peu trop facilement. Pour ce qui est de l’écran, le constructeur chinois a jeté son dévolu sur une belle dalle Amoled en QHD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Pour son appareil photo, le OnePlus 10 Pro a profité de l’expertise d’un spécialiste en la matière, Hasselblad. On se retrouve ainsi avec un module à trois capteurs : un capteur principal grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx ainsi qu’un téléobjectif x 3,3 de 8 Mpx. Enfin, la face avant se dote d’un capteur frontal de 32 Mpx. Cette configuration a le mérite d’être polyvalente, mais aussi de délivrer des clichés de bonne qualité. L’appareil photo propose en plus quelques fonctionnalités plus gadgets qu’autre chose, comme l’effet Fisheye ou le mode 150°.

Grosse puissance et charge rapide en vue

Le OnePlus 10 Pro s’appuie sur un SoC premium de 2022, le Snapdragon 8 Gen 1. Autant dire qu’il envoie du lourd au quotidien et qu’il n’a aucun mal à faire tourner les gros jeux du Play Store avec les paramètres au max et de façon fluide. Toutefois, le OnePlus 10 Pro a le même problème déjà observé sur d’autres smartphones dotés de ce processeur : une chauffe mal maîtrisée. En usage intensif, le OnePlus 10 Pro voit sa température grimper au bout d’un bon quart d’heure et cela entraîne de temps à autre une chute de framerate.

À l’époque de sa sortie, le OnePlus 10 Pro était livré sous Android 12 avec sa surcouche logicielle OxygenOS. Étant donné qu’il profite d’un suivi logiciel de quatre ans, il peut accueillir Android 14 et peut aller jusqu’à Android 16. Enfin, le OnePlus 10 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh, mais son autonomie parvient péniblement au bout de la journée. Heureusement, il compense avec une recharge rapide de 80 W et ça dépote ! On passe de 2 à 100 % en seulement 30 minutes environ !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

