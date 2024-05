Gemini, pourquoi le ChatGPT de Google s’appelle-t-il ainsi ?

En parallèle de ChatGPT, c'est Gemini de Google qui est sur toutes les lèvres. Mais d'où vient ce nom d'ailleurs ? Google dévoile son origine.

Gemini, c’est le nouveau modèle de langage d’intelligence artificielle (IA) de Google. Dévoilé en décembre 2023, son nom n’a pas été choisi au hasard. Il reflète la manière dont Google s’est organisé en interne pour développer son modèle.

Au départ, le projet avait pris le nom de Titan. C’était alors en référence au nom de la plus grande lune de Saturne. Jeff Dean, patron du département Google AI, explique qu’il n’était « pas un grand fan de ce nom ». Mais le côté astronomique lui a soufflé une idée pour le nom définitif du LLM de Google.

Google Gemini Télécharger gratuitement

Une source astronomique et mythologique

En latin, gemini signifie jumeaux et en astronomie lorsque l’on parle de jumeaux, on fait obligatoirement référence à la constellation des Gémeaux dont les deux étoiles les plus brillantes sont nommées Castor et Pollux, d’après la mythologie grecque.

La correspondance de base avec Gemini est là, le modèle de Google étant né de la fusion de Google Brain et Google DeepMind, rassemblés sous la bannière DeepMind en avril 2023 afin d’accélérer le développement d’une solution concurrente à ChatGPT.

Pour Jeff Dean « l’aspect jumeau du nom « Gemini » convenait parfaitement. Les jumeaux sont les membres de l’ancienne équipe Brain et de l’ancienne équipe DeepMind, qui ont commencé à travailler ensemble sur cet ambitieux projet de modèle multimodal. »

Au sens zodiacal, les Gémeaux sont capables de s’adapter rapidement, de nouer des liens avec un large éventail de personnes et de voir les choses sous plusieurs angles. Des caractéristiques spécifiques qui collent parfaitement avec l’état des équipes de Google dans leur projet de grand modèle de langage.

Quand Google compare son LLM à la conquête spatiale

Ça, c’était pour l’inspiration initiale. Mais la réflexion autour du nom Gemini est aussi passée par une période plus récente que la mythologie puisque c’est aussi le nom d’un programme spatial majeur de la NASA.

De 1965 à 1968, il a été le pont entre les missions Mercury et Apollo. Le vaisseau associé comportait deux places et était propulsé par une fusée nommée Titan. Une pure coïncidence.

C’est lors de ce programme spatial que des astronautes sont pour la première fois sortis dans l’Espace. L’aspect charnière de Gemini qui a permis l’accomplissement d’Apollo

et des premiers pas de l’Homme sur la Lune a fait sens pour les équipes de Google. Le nom de leur modèle était validé : Gemini.

Gemini était une étape vers la Lune. On peut imaginer que Google a la même vision pour son modèle. Il n’est pas une finalité en soi.

« Maintenant, la question est de savoir s’il y aura une suite à Gemini appelée Apollo », clame Oriol Vinyals, co-responsable technique de Gemini, dans un trait d’humour.

En décembre, Gemini 1.0 a été lancé en trois formats : Ultra, Pro et Nano. Il a ensuite évolué en 1.5 Pro puis 1.5 Flash. Les smartphones Android auront bientôt droit à Gemini Nano, les Pixel en premiers, y compris le Pixel 8a.