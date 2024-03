Le MacBook Air M2 baisse fortement son prix avec l’arrivée de son successeur sous puce M3

Avec son tarif élevé, il était difficile de conseiller le MacBook Air 13 M2 d'Apple à sa sortie, surtout face au M1 moins cher. Depuis, la machine a vu son prix baisser, mais c'est aujourd'hui qu'elle devient plus intéressante. Avec l'arrivée de la version puce M3, le modèle M2 se négocie aujourd'hui à 1 099 euros au lieu de 1 499 euros au départ.

Apple a dévoilé il y a quelques jours ses nouveaux MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces. Leur arrivée fait disparaitre la version M1 du catalogue officiel de la Pomme, mais pas celle équipée de la puce M2. Ce dernier était compliqué à recommander au lancement, avec son tarif avoisinant les 1 500 euros, mais grâce à cette remise de 400 euros, il devient très compétitif.

Les atouts du MacBook Air 13 M2

Un écran bien calibré

Une machine performante et silencieuse

Mais aussi très endurante

Apple a lancé son MacBook Air 13 M2 à 1 499 euros, puis à baisser son prix à 1 299 euros l’année dernière. Aujourd’hui, Apple l’affiche maintenant à 1 199 euros dans son catalogue, mais en ce moment, on le trouve en encore moins cher sur Amazon, Darty et la Fnac : 1 099 euros, soit le meilleur prix jamais atteint pour cet ultrabook de la Pomme.

Un design revu, mais toujours aussi soigné

Le MacBook Air n’avait pas changé de forme, ou presque, depuis son premier lancement en 2008, mais en 2022, Apple change la donne. Il hérite du design des MacBook Pro 14 et 16, avec évidemment d’excellentes finitions. On retrouve des bords amoindris autour de l’écran, une encoche, un nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière… Notons aussi la disparition de la mention « MacBook Air », que l’on trouvait sur les versions précédentes, sous l’écran.

Ses dimensions de 304,1 × 11,3 × 215 mm et son poids de 1,24 kg le rendent léger, compact et facile à transporter. Le tout est complété par le très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que par le large trackpad confortable. Au niveau de l’affichage, Apple propose une dalle non pas Oled ou mini-Led, mais un écran « Liquid Retina » (soit du LCD IPS) de 13,6 pouces pour une définition de 2 560 x 1 664 pixels. Il est très agréable à regarder, aussi bien sous une faible luminosité qu’avec un éclairage ambiant un peu vif. Attention toutefois aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

Une machine parfaitement fluide et silencieuse

Le MacBook Air 2022 est animé par la puce M2 accompagné de 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Si à présent, on trouve sur la gamme Air une puce M3, celle-ci offre encore de belles performances. L’ultrabook s’allume instantanément, les logiciels s’ouvrent rapidement, y compris avec les applications gourmandes et tourneront sans problème et dans le silence, même si la version Pro est un peu plus à l’aise dans ce dernier domaine.

Enfin, sur la partie autonomie, dans la plupart des scénarios, il affiche une autonomie à faire pâlir la plupart des ultraportables du marché. Surtout, ce qui impressionne, c’est le rapport performance/autonomie. Il vous accompagnera des heures et sera même capable de dépasser la journée d’utilisation sans recharge si votre utilisation est moins intensive. Quant à la recharge, comptez 1 à 2 heures selon la puissance du chargeur.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Apple MacBook Air 13 M2 2022.

Il existe d’autres ultraportables de la marque à la Pomme : pour les découvrir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs MacBook du moment.

