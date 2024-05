Les French Days enlèvent 400 € à cet écran PC gamer de 27″ (OLED, QHD, 240 Hz) noté 9/10

Diagonale de 27 pouces, définition QHD, taux de rafraîchissement de 240 Hz et surtout dalle OLED avec revêtement mat, autant dire que le LG UltraGear 27GR95QE OLED vend du rêve et même à prix cassé lors de ces French Days. Chez Boulanger, cet écran PC gamer haut de gamme est proposé à 699,99 euros au lieu de son prix de lancement de 1 099 euros !

Si on connaît LG pour ses TV OLED, c’est un peu moins le cas pour ses écrans PC OLED mais le principe reste le même : une qualité d’affichage soignée avec un rapport de contraste tendant vers l’infini et des noirs parfaits. Une dalle pareille, ça change tout de suite la donne sur un moniteur PC tel que le LG UltraGear 27GR95QE OLED noté 9/10 dans nos colonnes. Ce dernier est d’ailleurs en promotion pendant ces French Days puisqu’il est disponible avec une réduction de 400 euros chez Boulanger.

Les atouts du LG UltraGear 27GR95QE OLED

Une magnifique dalle OLED mate de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Une expérience convaincante en HDR

Au lieu de 1 099 euros habituellement, le LG UltraGear 27GR95QE OLED est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros chez Boulanger.

Un affichage OLED qui change la donne

Le LG UltraGear 27GR95QE OLED, c’est tout d’abord, comme son nom l’indique, une dalle OLED de 27 pouces en définition QHD (2 560 x 1 440 pixels) qui apporte une toute nouvelle saveur avec son énorme rapport de contraste, ses noirs profonds et la richesse de ses couleurs. Une qualité d’affichage encore plus convaincante avec le mode HDR qui fait ressortir un maximum de détails en haute lumière. Sans oublier que cet écran OLED profite d’un revêtement mat pour éviter les reflets lumineux qui peuvent vite gâcher une session de jeu.

Étant donné que cette dalle OLED est extrêmement fine et que ses bordures sont quasiment invisibles, l’immersion n’en est que meilleure. Quant au châssis, il ne fait pas dans la discrétion et se permet même un côté flashy avec ses deux bandes RGB logées sur les côtés de l’écran. Pour ce qui est des réglages ergonomiques, c’est complet avec la possibilité d’ajuster cet écran en hauteur et en inclinaison, de le faire pivoter en mode portrait et de le tourner de droite à gauche. Côté connectique, on retrouve deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-A et un port jack 3.5 mm.

Idéal pour le jeu et d’autres usages

Le LG UltraGear 27GR95QE OLED est tout d’abord un écran PC dédié au gaming, en atteste son taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il y a également la possibilité de limiter ce chiffre à 120 Hz et même avec ce réglage, nous avons eu l’impression lors de notre test que cet écran était encore plus fluide qu’une dalle LCD rafraîchie à 144 Hz ! Enfin, le temps de réponse annoncé à 0,03 ms par le constructeur sud-coréen permet à la dalle d’être suffisamment réactive et d’éliminer tous les artefacts afin d’améliorer la sensation de fluidité.

En plus du gaming, le LG UltraGear 27GR95QE OLED est indiqué pour d’autres usages comme la bureautique, le multimédia et la création graphique grâce à sa diagonale et à son image finement détaillée. On peut toutefois pointer du doigt quelques défauts comme une luminosité limitée en mode SDR et surtout une consommation électrique supérieure à la moyenne. Le prix de lancement de 1 000 euros peut aussi faire grincer des dents, mais c’est en réalité un tarif qui reste dans les clous dans un segment où la concurrence est limitée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le LG UltraGear 27GR95QE OLED.

