Un TV 4K Samsung géant (70″) à moins de 600 € ? C’est possible pendant les French Days

Vous attendiez les French Days pour enfin changer ce téléviseur vieillissant qui trône dans votre salon et opter pour un grand modèle sans vous ruiner ? Ça tombe plutôt bien, puisque Cdiscount propose actuellement le TV 4K Samsung 70AU7172, équipé d'une dalle de 70 pouces, à 599 euros au lieu de 799 euros.

Il est aujourd’hui bel et bien possible de dénicher des téléviseurs géants de 70 pouces et plus, avec en prime des dalles 4K bénéficiant de technologies d’optimisation de l’image, à moindre coût. La preuve avec le TV Samsung 70AU7172, dont le prix ne dépasse pas les 600 euros pendant les French Days.

Les points forts du TV Samsung 70AU7172

Une grande dalle 4K de 70 pouces

Compatible HDR10

Plusieurs technologies audio

D’abord affiché à 799 euros, le TV Samsung 70AU7172 est désormais proposé à 599 euros chez Cdiscount.

Un téléviseur ou un écran de cinéma ?

Le premier atout du TV Samsung 70AU7172 est bien évidemment sa dalle massive de 70 pouces, soit une diagonale de 178 cm. Concrètement, cette diagonale s’approchant de celle des images diffusées par un vidéoprojecteur, on a tout simplement l’impression d’être au cinéma… tout en restant dans son salon. Assurez-vous tout de même d’avoir un meuble suffisamment grand pour accueillir le TV (surtout que ses pieds sont situés aux extrémités) et que la taille de votre pièce vous permette de bénéficier d’un recul suffisant, indispensable pour ne pas fatiguer vos yeux lors de vos soirées ciné et séries.

Pour en dire plus sur cet écran, on a ici droit à une dalle 4K, qui promet donc des images bien nettes et détaillées. Samsung a par ailleurs misé sur la technologie PurColor, qui permet d’augmenter le nombre de couleurs visibles pour proposer un rendu bien plus réaliste. Le processeur Crystal 4K se charge quant à lui d’optimiser l’upscaling des contenus en 4K. Ajoutons à cela une dalle LCD compatible HDR10+, soit l’assurance de visionner des images encore plus détaillées et lumineuses.

Un audio optimisé

Côté qualité sonore, le TV Samsung 70AU7172 intègre plusieurs technologies permettant d’optimiser le rendu. On peut tout d’abord compter sur la fonction OTS Lite (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran pour plus d’immersion. La fonction Q-Symphony se révèle de son côté utile pour synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son Q-Series avec ceux du TV, pour nous faire profiter d’un son surround. De plus, l’Adaptive Sound analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son.

Pour finir, le TV Samsung 70AU7172 tourne sous le système d’exploitation maison de la marque, Tizen OS, qui propose une foule de fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de diviser l’écran pour afficher deux sources côte à côte. SmartThings est aussi disponible. Enfin, le TV propose aussi plusieurs fonctions orientées gaming, comme le Motion Xcelerator, qui optimise la fluidité des images, ou encore l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. Mais ce TV n’étant pas équipé de ports HDMI 2.1, il n’est pas idéal pour jouer sur une console next-gen.

