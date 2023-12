Voici la meilleure offre de Noël pour un TV OLED 55 pouces, et c’est un Philips Ambilight

Les téléviseurs Oled sont souvent prisés pour leur qualité d’image et le contraste infini. Ce TV Philips en profite et apporte en plus l’Ambilight dans l’expérience. Aujourd’hui, sa version 55 pouces revient à 1 049 euros contre 1 259 euros.

Philips propose des téléviseurs Oled, et en conçoit de très bons, comme le 55OLED718. Il coche bien des cases entre sa dalle Oled 4K, la prise en charge de nombreuses normes vidéo, et sa connectique HDMI 2.1, sans oublier la technologie Ambilight qui diffuse un halo lumineux tout autour de l’écran. Cette référence est aujourd’hui en promotion et coûte 210 euros de moins.

Que propose le TV Philips 55OLED718 ?

Une dalle 4K Oled de 55 pouces

La présence de l’Ambilight

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 Hz

Au lieu d’un prix barré à 1 259 euros, le téléviseur Philips 55OLED718 2023 est aujourd’hui remisé à 1 049 euros sur le site Rue du Commerce.

Une dalle Oled avec un halo lumineux

Le téléviseur Philips 718 de 2023 ne manque pas de charme, car une fois installée dans votre salon, vous avez droit à un design moderne arborant des bordures quasi inexistantes. Il profite d’une diagonale de 55 pouces qui est confortable pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions. Mieuc encore, l’écran est Oled offrant des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs. Il propose bien sûr une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Mais là où Philips dispose d’un vrai argument pour se démarquer de la concurrence, c’est avec la technologie Ambilight. Elle donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Le résultat ? Une immersion encore plus appréciable au quotidien.

Un TV qui n’oublie pas l’aspect gaming

Avec la présence de ports HDMI 2.1, ce modèle peut très bien convenir aux joueurs et aux joueuses. Il est capable d’afficher vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Lors de vos sessions de jeu, vous allez pouvoir profiter d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. S’ajoute à cela les technologies G-Sync et FreeSync, pour profiter pleinement de votre console. Même la fonction Ambilight sur 3 côtés s’adapte aux jeux vidéo pour encore plus d’immersion.

Philips a choisi d’inclure Google TV sur son téléviseur. Cet OS permet de naviguer très facilement dans les menus, mais il permet surtout d’avoir accès au catalogue Google Play qui est bien fourni. On peut notamment y retrouver les applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il intègre nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome.

