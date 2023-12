Envie d’un Air Fryer ? Celui de Xiaomi en promo à 60 € est l’un des meilleurs à ce prix

Si vous avez envie de passer sur un Air Fryer, sachez qu'en ce moment, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer ne coûte pas plus de 60 euros au lieu de 129 euros, grâce à une remise immédiate de 55 %.

Le terme Air Fryer ne vous est pas familier ? Ces appareils ressemblent à une friteuse, mais fonctionne autrement. Elles permettent de faire « frire » les aliments à l’air chaud sans matière grasse. De quoi cuisiner sainement et simplement. Xiaomi est présent sur ce marché, et propose le Mi Smart Air Fryer. Une mfachine multifonction pour que vous puissiez faire ressortir le chef cuistot qui est en vous, pour seulement 59 euros.

Le Xiaomi Mi Smart Air Fryer, c’est quoi ?

Un écran Oled pour programmer des repas jusqu’à 24 h à l’avance

Une centaine de recettes disponibles sur l’application

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Habituellement à 129 euros, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 L se négocie aujourd’hui à 59 euros seulement sur le site du constructeur, mais aussi chez Cdiscount.

Une machine esthétique et polyvalente

Aussi présent dans la cuisine connectée, Xiaomi propose le Mi Smart Air Fryer. Il copie l’apparence des appareils connectés de la marque avec un revêtement blanc et un aspect minimaliste. Ses dimensions (335 × 252 × 304 mm) sont tout à fait raisonnables pour prôner dans votre espace de cuisine.

D’apparence simple, elle offre de nombreuses possibilités. Il est possible de frire vos aliments, mais aussi les cuire, les déshydrater et les décongeler, ou même faire vos propres yaourts. L’appareil propose des cuissons de 40 à 200 °C ainsi qu’une grande capacité de 3,5 L pour les familles les plus nombreuses (jusqu’à 5 portions). Son avantage est de ne pas avoir besoin d’huile et favorise donc une cuisine sans matière grasse.

Des fonctions pratiques

Là où elle se démarque des autres, c’est sur son aspect connecté. Elle se connecte au Wi-Fi et s’associe à l’application Mi Home du constructeur. À travers cette application, il est possible de consulter toutes les informations liées à l’état de la cuisson, mais aussi de programmer les préparations jusqu’à 24 heures à l’avance, et de découvrir une centaine de recettes.

Nos confrères de chez Numerama, on put la tester et certaines recettes de Xiaomi ne semblent pas toutes en mesure de bien configurer la friteuse. Certaines recettes de Xiaomi ne paraissent pas bien configurer la friteuse. Résultat : elle ne programme pas la bonne température et empêche les frites de bien cuire. Heureusement, on a un écran Oled pour y configurer votre préparation, une manière plus fiable de suivre l’évolution de la cuisson avec l’heure et la température de chauffe. Enfin, cet appareil est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant pour lancer la cuisson ou mettre en pause. Il suffit de le connecter en Bluetooth à votre smartphone.

