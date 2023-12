Avec 40 % de réduction avant Noël, le Xiaomi 12T a toutes les chances de finir sous le sapin

Avec sa gamme T, Xiaomi propose des smartphones du milieu de gamme capables de proposer une expérience se rapprochant du premium, ce qui est le cas du Xiaomi 12T avec ses performances, son écran AMOLED bien calibré et sa recharge d'une rapidité hallucinante. À deux jours du réveillon, le Xiaomi 12T profite d'une belle promotion, faisant chuter son prix de 649 euros à seulement 399 euros.

Pour les retardataires qui n’ont toujours pas trouvé tous les cadeaux, pourquoi pas troquer son smartphone vieillissant contre un modèle tout beau tout neuf ? Le Xiaomi 12T n’est pas ce qu’on pourrait appeler un smartphone premium, mais il se montre à l’aise dans quasiment toutes les situations et se défend bien face aux concurrents du même segment tarifaire. Encore plus en ce moment avec cette réduction de près de 40 % qui lui vaut d’afficher un excellent rapport qualité-prix.

Le Xiaomi 12T en bref

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce MediaTek Dimensity 8100-ultra dans le ventre

Une recharge monstrueuse de 120 W !

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 12T est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Darty. Le retrait en magasin est disponible si vous le voulez sous le sapin, sinon il faudra attendre après Noël avec la livraison.

Un modèle intéressant, moins pour la photo

Difficile de différencier le Xiaomi 12T de son grand-frère, le Xiaomi 12T Pro : même taille, même poids, même look, hormis que le Xiaomi 12T se positionne plutôt comme un smartphone du milieu de gamme. Son écran de 6,67 pouces est une dalle AMOLED en définition 2 712 x 1 220 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. L’écran est protégé par du Gorilla Glass 5, il est toutefois dommage de n’y retrouver aucune certification IP.

Si le Xiaomi 12T avait un point faible, ce serait son appareil photo. Il se dote tout de même d’un capteur principal grand-angle de 108 Mpx capable de prendre des clichés détaillés avec un bon piqué et une colorimétrie correcte. Même le mode nuit se défend plutôt bien. Cependant, les prestations sont tirées vers le bas par les autres capteurs, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx totalement inutile. Pour ce qui est du mode vidéo, le Xiaomi 12T est limité à la 4K 30 i/s alors que le 12T Pro est capable de filmer en 8K.

Une des recharges les plus rapides du marché

C’est la plus grande différence entre le Xiaomi 12T et le 12T Pro, au lieu d’un Snapdragon 8+ Gen 1, notre smartphone en promotion tourne avec un SoC de MediaTek, le Dimensity 8100-ultra qui est associé ici à 8 Go de RAM. S’il est moins puissant sur le papier, il se débrouille tout aussi bien dans la pratique, autant dans les usages courants comme la navigation ou la lecture de vidéos que les usages plus poussés comme le gaming avec les gros jeux du Play Store. Pour l’interface logicielle, on retrouve MIUI 13 basé sur Android 12.

Enfin, le Xiaomi 12T embarque une batterie de 5 000 mAh qui lui permet de tenir une grosse journée, voire une journée et demie en modérant son utilisation. C’est surtout du côté de la recharge que ce smartphone est impressionnant, un bloc chargeur de 120 W est fourni dans la boîte et permet de refaire le plein en 25 minutes, ce qui est hallucinant ! En revanche, à l’instar des autres modèles de la gamme T de Xiaomi, le 12T n’est pas compatible avec la recharge sans fil.

