La petite surprise d’après Noël côté forfait mobile, c’est cette offre 5 Go à seulement 3,99 €/mois

Si vous recherchez un forfait mobile vraiment pas cher après les dépenses de Noël, et que vous n'avez pas besoin d'une grande quantité de données 4G, sachez que le forfait mobile de 5 Go chez Cdiscount mobile et Auchan Télécom n'est qu'à 3,99 euros par mois en ce moment.

Noël est maintenant derrière nous, mais les finances sont bien amoindries. Pour faire des économies afin de bien commencer le début d’année 2024, on ne peut que vous recommander de changer le forfait mobile que vous payez trop cher actuellement. Il y a des offres vraiment pas chères en ce moment, à l’image de cette offre sans engagement de 5 Go disponibles à petit prix chez deux opérateurs virtuels, ou MVNO.

Ce forfait mobile 5 Go propose :

Les appels, SMS/MMS illimités

5 Go, en France comme en Europe/DOM

L’utilisation du réseau Bouygues au quotidien, dans les deux cas

Que ce soit chez Cdiscount mobile ou Auchan Telecom, le forfait mobile de 5 Go est proposé à seulement 3,99 euros par mois. C’est engagement et sans condition de durée, donc le prix n’augmentera pas directement après un an d’abonnement.

Petit prix, petite quantité de données 4G

Avec ce nouveau forfait mobile, Auchan télécom et Cdiscount mobile visent le plus petit prix possible du moment. Pour seulement 3,99 euros par mois, vous aurez droit aux appels, SMS/MMS illimités en France et vers un numéro français depuis l’Europe et les DOM, ainsi qu’à 5 Go de données 4G dans l’Hexagone. Ces derniers sont amplement suffisants pour celles et ceux qui ne sont pas de gros gourmands de la consommation de contenu en ligne ou qui ont tout simplement l’habitude de se connecter majoritairement à un réseau Wi-Fi pour profiter d’Internet sur leur smartphone.

Si vous avez prévu un voyage en Europe ou dans les DOM, sachez que vous aurez droit à la même quantité de data qu’en France, à savoir 5 Go. Ce n’est pas énorme, mais cela peut tout de même servir pour rechercher des informations sur Internet, ou utiliser le GPS pour s’orienter dans une ville inconnue. Notez en revanche que le nombre de Go utilisés à l’étranger sera décompté de votre enveloppe en France.

Bouygues Telecom se cache derrière

Il faut enfin savoir que les forfaits mobile sans engagement de chez Auchan télécom et Cdiscount mobile utilisent le réseau Bouygues. Selon l’ARCEP, l’opérateur français couvre 92 % de la France métropolitaine. En ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a calculé une moyenne de 55 Mbit/s, c’est correct, mais assez loin du score de 110 Mbit/s enregistré par Orange. Quoi qu’il en soit, ces données sont à prendre avec des pincettes puisque cela dépend de la position géographique de chacun.

Comment conserver mon numéro de téléphone ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

