Huawei P30 Pro : cet ancien fleuron doué en photo chute sous les 200 €

Le Huawei P30 Pro est sans aucun doute l'une des références les plus populaires de la marque chinoise, puisqu'il a été le dernier smartphone a profité des services de Google. On le trouve aujourd'hui à seulement 192,99 euros sur Cdiscount.

Le P30 Pro est un smartphone haut de gamme lancé en 2019, donc il y a 4 ans. À l’heure actuelle, ce smartphone n’est évidemment plus mis à jour et tourne sous EMUI 12, avec une ancienne version d’Android, la 11, mais reste fonctionnel, surtout si vous voulez utiliser les services de Google sur un smartphone Huawei. En ce moment, on le trouve à moins de 200 euros grâce à cette offre.

Le Huawei P30 Pro en quelques points :

Un écran OLED de 6,47 pouces aux bords incurvés

Une qualité photo toujours d’actualité

La compatibilité charge rapide et sans fil

Le Huawei P30 Pro a été commercialisé en 2019 à 999 euros, mais il ne coûte évidemment plus ce prix aujourd’hui. On le trouve généralement aux alentours des 300 ou 400 euros, mais actuellement sur Cdiscount, il est disponible à seulement 192,99 euros. On trouve également le Huawei P30 classique à 152 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P30 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei P30 Pro au meilleur prix ?

Pourquoi recommande-t-on le P30 Pro aujourd’hui ?

Comme dit précédemment, le Huawei P30 Pro n’est plus un smartphone mis à jour par la marque. Vous n’aurez donc jamais droit aux nouveautés d’Android 13 ou 14, mais si vous êtes un aficionado de la marque chinoise, vous serez tout simplement ravis de pouvoir utiliser les services de Google dessus, ce qui veut dire de télécharger directement les applications depuis le Play Store, et non par l’App Galery des Huawei Mobile Services. Alors oui, certaines applications et jeux ne seront sûrement plus compatibles, mais c’est toujours mieux que de télécharger des apk.

De plus, le Huawei P30 Pro reste un smartphone largement fonctionnel au quotidien. Sa batterie de 4 200 mAh permet largement de tenir toute une journée, voire plus selon votre utilisation, et sa puce Kirin 980 épaulée par 8 Go de RAM permet encore aujourd’hui de profiter d’une expérience utilisateur fluide en toute circonstance, et même de lancer certains jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques. Son atout, c’est surtout sa partie photo, révolutionnaire pour l’époque et qui fournit encore de nos jours des résultats plus que corrects pour un téléphone. Son module triple capteurs 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour un mode portrait finement détouré, offre déjà une belle polyvalence avec son zoom x5, par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30 Pro.

Afin de comparer le Huawei P30 Pro avec d’autres références disponibles actuellement sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.