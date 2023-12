À -50 %, cet Air Fryer de chez Moulinex est une très bonne alternative à celui de Xiaomi

Envie de passer sur un Air Fryer et laisser votre friteuse ? Cette référence de chez Moulinex devrait vous plaire. En plus de cuisiner plus sainement, elle ne vous coûtera plus pas plus de 60 euros, au lieu de 119 euros de base.



Vous ne savez pas ce qu’est un Air Fryer ? Concrètement, c’est un appareil qui cuit les aliments sur le même principe qu’une friteuse, mais avec beaucoup moins de matière grasse pour des repas plus sains. Ces appareils offrent de nombreuses possibilités, tout comme ce Easy Fry Compact de chez Moulinex qui perd la moitié de son prix.



Les avantages du Moulinex Easy Fry Compact

Un Air Fryer peu encombrant avec un écran tactile

Des programmes de cuisson prédéfinis

Une capacité de 3 L

Au lieu d’un prix barré à 119,99 euros, l’Air Fryer Moulinex Easy Fry Compact (3 L) est actuellement remisé à 59,99 euros sur Amazon. Si vous souhaitez une plus grande capacité, le modèle 5 Litres est aussi en promotion à 69,99 euros contre 139 euros de base.

Une machine plutôt discrète

Si votre friteuse prenait bien trop de place dans votre cuisine, avec l’Air Fryer de chez Moulinex, vous n’avez pas ce problème. Son nom n’est d’ailleurs pas choisi au hasard, « Easy Fry Compact » : avec à peine 30 cm de hauteur et 2,6 kg, il se fond dans le décor et le changer de place ne pose pas de problème.

Alors oui, cette machine est petite, mais elle offre une capacité de 3 L qui permet de servir jusqu’à 4 personnes. Comment fonctionne-t-elle ? C’est une friteuse sans huile. Elle n’utilise donc pas de matière grasse pour faire cuire les aliments, mais la chaleur, à la manière d’un four à chaleur tournante. De quoi cuisiner plus sainement, de faciliter l’entretien de la friteuse, mais surtout de ne pas avoir sa cuisine qui empeste l’huile de friture.

Remplie de fonctionnalités

Le Moulinex Easy Fry Compact propose jusqu’à 10 modes de cuisson prédéfinis : frites, poulet, poisson, légumes, desserts, etc. Ces modes sont directement proposés sur l’écran tactile situé sur le dessus de l’appareil. À travers celui-ci, vous allez pouvoir aussi augmenter la température, choisir le temps de cuisson, et de surveiller l’état de cuisson.

Enfin, le Easy Fry Compact s’accompagne d’une application. Alors, on est loin du Air Fryer connecté de Xiaomi qui propose des fonctionnalités plus poussées, par exemple d’avoir des informations liées à l’état de la cuisson, de programmer les préparations jusqu’à 24 heures à l’avance. Celle de Moulinex, elle sert plutôt de livre de recettes. Elle donne accès à une grande variété de recettes quotidiennes prêtes en moins de 15 minutes, et c’est tout.

