Super prix pour ce pack de trois prises connectées qui facilitent la vie

Pour activer à distance des appareils électriques, miser sur des prises connectées reste la meilleure des solutions. Actuellement, vous pouvez d'ailleurs en obtenir trois de la marque Meross pour 24 euros au lieu de 39 euros sur Amazon.

Parmi les objets connectés capables de vraiment simplifier notre quotidien, on compte les prises connectées. Ces petits appareils permettent concrètement d’activer ou d’éteindre à distance les équipements (TV, lampe, chauffage…) qui seront branchés dessus. Si cette solution pratique vous tente, sachez qu’un pack Meross comportant trois prises connectées est actuellement proposé à moins de 25 euros.

Ce qu’il faut savoir sur ces prises connectées Meross

Elles fonctionnent sans pont

Elles peuvent être contrôlées à distance et programmées

Elle est compatible avec Alexa, Google Assistant et les enceintes Echo et Google

Lancé à 39,99 euros, puis proposé le plus souvent aux alentours des 35 euros, le pack de trois prises connectées Meross est désormais proposé à 24 euros sur Amazon grâce au coupon de 20 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Des prises discrètes et autonomes

Les prises connectées Meross contenues dans ce pack ont tout d’abord l’avantage d’être particulièrement discrètes grâce à leur design compact et passe-partout. Ce qu’on va encore plus apprécier sur ces prises, c’est leur capacité à fonctionner sans hub, alors qu’il est généralement requis pour les autres types d’appareils connectés.

Il vous suffira simplement d’avoir une bonne connexion Wi-Fi et de brancher la prise sur une prise murale ou même une multiprise. Ensuite, il faudra télécharger l’application de Meross, disponible sur iOS et Android, pour pouvoir configurer et commencer à contrôler les prises connectées.

Des scènes personnalisées bien pratiques

Une fois bien branchées et connectées à l’application, ces prises connectées Meross pourront accueillir divers appareils électriques, comme une lampe, un chauffage ou un TV, même s’ils ne sont pas connectés eux-mêmes. Vous pourrez ensuite les contrôler à distance grâce au Wi-Fi : les éteindre ou les allumer, même en votre absence, sera un jeu d’enfant, et surtout très rassurant au quotidien. Il est également possible de programmer des scènes personnalisées. Concrètement, vous pourrez faire en sorte que vos appareils s’allument ou s’éteignent en fonction du coucher ou du lever de soleil, ou ordonner à la prise d’allumer un chauffage lorsque vous êtes presque à la maison. Des minuteries peuvent aussi être programmées pour ne pas laisser les appareils électriques allumés trop longtemps inutilement. Enfin, les prises connectées Meross permettent aussi de simuler une présence humaine pendant vos vacances en allumant à distance quelques appareils, comme des lumières.

Pour finir, les prises Meross peuvent fonctionner avec les enceintes Echo et Google Nest, ainsi qu’avec Google Home. Les assistants Alexa et Google Assistant pourront vous permettre de contrôler vocalement les prises, histoire de vous simplifier encore plus la vie. Attention, la compatibilité avec Apple HomeKit n’est ici pas disponible.

