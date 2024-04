Ce mini vidéoprojecteur Full HD est bien moins cher pendant les French Days

Le vidéoprojecteur compact Wanbo TT permet de transformer votre pièce en salle de cinéma en un rien de temps, et il a en plus été conçu pour fonctionner parfaitement avec Netflix. Un produit que l'on recommande encore plus quand il est en promotion, comme actuellement : Geekbuying le propose en effet à 209 euros au lieu de 259 euros pendant les French Days.

Si les vidéoprojecteurs sont traditionnellement très imposants et donc peu mobiles, il existe heureusement des modèles bien plus compacts, que l’on appelle aussi picoprojecteurs, que l’on peut déplacer facilement. C’est notamment le cas du Wanbo TT, une référence que l’on a souvent recommandée dans nos lignes, et qui est surtout capable de diffuser des images bien larges et qui intègre nativement Netflix. Plutôt pratique, donc. Si cet appareil pourrait vous convenir, sachez qu’il est actuellement bien moins cher que d’habitude grâce à un code promo de 50 euros.

Les atouts du Wanbo TT

Un format compact

Des images diffusées en Full HD jusqu’à 120 pouces

Une luminosité de 650 ANSI

Netflix intégré

Au lieu de 259 euros, le vidéoprojecteur Wanbo TT est désormais proposé à 209 euros chez Geekbuying grâce au code promo NNNFRWTTP.

Un modèle compact qui projette de grandes images

Le vidéoprojecteur Wanbo TT marque tout d’abord des points avec son format très compact. Avec seulement 1,67 kg sur la balance et des dimensions de 17 x 12 x 17.5 cm, ce petit appareil très peu encombrant, très facile à porter et donc à déplacer. Mais ne vous méprenez pas : il est certes petit, mais cela ne l’empêche pas de diffuser des images sur une large surface.

En effet, le Wanbo TT projette des images entre 40 et 120 pouces dans une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Assurez-vous toutefois d’avoir un recul d’au moins 2 mètres pour obtenir des images grand format qui ne vous fatigueront pas les yeux. Sinon, on a aussi droit à une compatibilité avec le HDR10, qui offre une plus large palette de couleurs et une luminosité bien plus satisfaisante. D’ailleurs, en parlant de luminosité, celle du Wanbo TT peut grimper jusqu’à 650 lumens ANSI, soit l’assurance de profiter d’un contenu suffisamment lisible, y compris en pleine journée. On vous conseille tout de même de regarder vos contenus dans le noir, pour une meilleure expérience et un meilleur confort visuel. Côté audio, le Wanbo TT est équipé de deux haut-parleurs de 5W compatibles Dolby Atmos, qui garantit une scène sonore bien immersive et vaste.

Taillé pour Netflix

Le Wanbo TT est aussi connu pour sa certification Netflix, qui en fait donc un vidéoprojecteur idéal pour les contenus de sa plateforme. L’application est même intégrée à l’interface du Wanbo TT, comme le sont Prime Video et YouTube, d’ailleurs. Vous n’aurez donc pas à les télécharger ou à les chercher indéfiniment sur un store obscur.

Enfin, le Wanbo TT se démarque aussi grâce à plusieurs fonctionnalités qui viendront améliorer le visionnage des films et séries, à l’image de l’autofocus aidé d’une intelligence artificielle qui adaptera automatiquement et rapidement l’image projetée à la surface que vous aurez choisie pour que cette image soit bien nette. La correction automatique de la distorsion trapézoïdale permettra quant à elle au picoprojecteur d’afficher des images correctement alignées et positionnées.

