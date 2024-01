Un chargeur sans fil Samsung à moins de 2 € : l’offre parfaite pour bien débuter l’année

Le chargeur sans fil à induction Samsung Slim Pad est idéal pour celles et ceux qui recherchent une solution pratique et puissante pour recharger leurs appareils. Son autre atout majeur, c'est son prix, puisque grâce à une ODR, il peut vous revenir à 1,72 euro seulement au lieu de 29 euros.

La charge sans fil à induction reste encore aujourd’hui la plus pratique des solutions pour recharger un smartphone haut de gamme. Entre les chargeurs « stands » et les modèles MagSafe aimantés, il y en a pour tous les goûts… et pour tous les prix. Si les références abordables ne sont pas vraiment légion sur le marché, il est tout de même possible de trouver des modèles avec un très bon rapport qualité/prix, à l’image du Samsung Slim Pad. Pratique et suffisamment puissant, ce dernier peut vous revenir à moins de 2 euros. Une excellente affaire, en somme.

Les points forts du Samsung Slim Pad

Un chargeur pratique

La Fast Charge 10 W pour les appareils Samsung

La charge 5 W pour les appareils compatibles Qi

Habituellement affiché à 29 euros, puis réduit 21,75 euros, le Samsung Slim Pad peut désormais vous revenir à 1,72 euro sur Amazon grâce à une ODR de 20 euros valable jusqu’au 14 avril 2024. Notez que ce chargeur est vendu sans câble.

Un chargeur pratique et compact

Le chargeur Samsung Slim Pad, aussi appelé Samsung EP-P1100, adopte un format « pad » arrondi, qui aura toute sa place sur une table de chevet ou un bureau. Contrairement au format « stand », les pads ont d’ailleurs l’avantage de recharger les écouteurs compatibles sans circonvolutions particulières. En revanche, sachez qu’il faut parfois replacer légèrement le smartphone sur le pad pour être certain que les bobines soient face à face. Mais une fois le coup de main pris, le placement devient vraiment facile. Une surface antidérapante permet d’ailleurs de bien stabiliser l’appareil posé dessus.

Ce pad marque aussi des points pour son format compact et discret, qui peut donc être emporté partout avec soi. Des témoins lumineux indiquent par ailleurs le niveau de charge, ce qui est plutôt pratique.

Suffisamment puissant pour gagner de la batterie rapidement

Si le Samsung Slim Pad vaut autant le détour, c’est qu’il peut recharger rapidement des appareils compatibles avec la charge Qi. Pour les smartphones, les montres connectées ou encore les écouteurs de la marque Samsung, la puissance de charge s’établit à 10 W grâce au protocole Fast Charge, propriétaire de la marque coréenne et disponible à partir du Galaxy S7. Pour tous les autres appareils certifiés Qi, la recharge monte jusqu’à 5 W maximum.

De plus, la station peut recharger votre appareil même s’il est revêtu d’une coque de protection, à condition que celle-ci ne dépasse pas les 5 mm d’épaisseur.

