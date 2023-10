Prime Day : Amazon propose une offre irrésistible pour le Samsung Galaxy A54

Le Prime Day d'Amazon permet de faire de vraies bonnes affaires. Pour 428 euros, au lieu de 499 euros, il est possible d'obtenir un Samsung Galaxy A54, noté 9/10 dans nos lignes, mais aussi des Galaxy Buds FE et un chargeur 25W.

Les packs contenant plusieurs produits tech sont généralement synonymes de bonnes affaires. La preuve avec celui comportant un Samsung Galaxy A54, que l’on a complètement validé lors de notre test, mais aussi les nouveaux Galaxy Buds FE, des écouteurs abordables équipés de la réduction de bruit active, ainsi qu’un chargeur compact 25W. Le tout coûte moins de 430 euros pendant le Prime Day d’Amazon, alors que sans réduction, le pack aurait dû revenir à plus de 600 euros.

Ce que contient ce pack Samsung

Un smartphone doté d’un écran digne d’un premium et d’un suivi logiciel exemplaire

Des écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active

Un chargeur 25W compact avec charge adaptative

Récemment affiché à 499 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy A54, des Samsung Galaxy Buds FE ainsi qu’un chargeur 25W est désormais disponible à 428 euros sur Amazon pour les membres Prime. Sans promotion, le prix de cet ensemble s’élèverait à plus de 600 euros.

Un smartphone complètement équilibré

Le premier atout du Samsung Galaxy A54 est sans conteste son design : avec son dos en verre plat (qui prend malheureusement un peu les traces de doigts) et ses capteurs photos bien intégrés, il ressemble même au premium Galaxy S23 de la marque. Son écran n’est pas en reste puisqu’on a ici droit à une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces, en Full HD+ et rafraîchie à 120 Hz. Mention spéciale aussi pour la luminosité maximale de 1275 cd/m².

Côté performances, le Galaxy A54 est équipé d’une puce Exynos 1380, couplée à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de jouer à divers jeux sans encombre, mais sans pousser les paramètres graphiques au maximum, au risque de souffrir de quelques ralentissements et d’un peu trop de chauffe. On retiendra avant tout son excellent suivi logiciel : l’interface One UI 5.1 bénéficiera même de quatre ans de mises à jour majeures, ainsi que de cinq ans de patchs de sécurité. De plus, One UI a profité de nombreux ajouts de fonctionnalités, comme les modes et les routines. Côté photo, le Samsung Galaxy A54 embarque un capteur principal de 50 mégapixels (contre 64 mégapixels pour le A53), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Et pour ce qui est de son autonomie, le Galaxy A54 peut tenir une journée complète, voire deux avec un usage plus modéré.

Des écouteurs sans fil abordables et prometteurs

Les Samsung Galaxy Buds FE, inclus dans ce pack, viennent tout juste d’être lancés par la marque sud-coréenne. On a ici affaire à des écouteurs sans fil profitant d’une réduction active du bruit (ANC) jusqu’à -30 dB. Visuellement, les Buds FE reprennent les traits des Galaxy Buds Plus, bien qu’ils se démarquent par la présence d’une sorte d’ailette sur chaque oreillette pour leur permettre de bien tenir dans l’oreille. Pour l’autonomie, Samsung annonce jusqu’à six heures de lecture de musique avec ANC pour les écouteurs seuls. En prenant en compte le boîtier de charge, l’autonomie peut en théorie grimper jusqu’à 21 heures.

Enfin, le chargeur 25W, également compris dans ce pack, serait capable, selon Samsung, de redonner 50 % de batterie à un Samsung Galaxy S20 ou Note 20 en 30 minutes. Pour un Samsung Galaxy S23, une recharge complète prend tout de même 1h30. Autrement, ce chargeur officiel, équipé d’un port USB-C, est compatible avec un grand nombre de modèles de smartphone. Pour les autres marques que Samsung, la charge adaptative est disponible : le chargeur ajuste ainsi la puissance selon les besoins de l’appareil en question, pour éliminer tout risque de surtension.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A54.

