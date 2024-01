119 €, c’est le super prix du jour pour cette tablette familiale de chez Lenovo

La Lenovo Tab M10 Gen 3 est idéale pour celles et ceux qui recherchent une tablette pratique et efficace pour les usages du quotidien. Les petits budgets pourraient encore plus l'apprécier puisque Carrefour la propose actuellement à 119,99 euros au lieu de 219,99 euros.

Si le marché des tablettes est dominé par des géants comme Apple ou Samsung, tout le monde n’a pas le budget pour acheter une ardoise premium. Certains étudiants ou familles pourraient, par exemple, vouloir se diriger vers des modèles plus abordables, d’autant qu’ils ne sont généralement pas en recherche d’une grande puissance, mais plutôt d’une efficacité suffisante pour des usages simples. Ceux-là pourront alors se tourner vers la Lenovo Tab M10 Gen 3, qui a en plus l’avantage d’être bien moins chère qu’en temps normal grâce à une réduction de 100 euros.

Les points à retenir sur la Lenovo Tab M10 Gen 3

Un format compact

Un écran de 10,1 pouces

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 219,99 euros, la Lenovo Tab M10 Gen 3 est désormais proposée à 119,99 euros chez Carrefour.

Une tablette pratique au quotidien

Avant toute chose, la Lenovo Tab M10 Gen 3 marque un bon nombre de points avec son format compact. Son châssis ne pèse en effet que 460 g, ce qui facilite grandement son transport et sa prise en main. Et, pour ne rien gâcher, ce châssis métallique fait preuve d’une bonne solidité au quotidien, ce qui est plutôt rassurant.

Concernant son écran, on a droit à une dalle de 10,1 pouces en 1 920 x 1 200 pixels, ce qui est suffisant pour une utilisation simple du quotidien, avec des usages standards comme la navigation sur le web, la prise de notes, la consultation des réseaux sociaux ou encore le visionnage de vidéos qui ne requièrent pas une qualité d’image folle. On pourra en plus compter sur deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour un rendu sonore immersif. Une caméra frontale de 5 Mpx se niche par ailleurs sur le haut de l’écran, pratique pour les appels en visio.

Des performances honorables pour le quotidien

Comme indiqué plus haut, la Lenovo Tab M10 Gen 3 est davantage taillée pour une utilisation simple, qui conviendra particulièrement aux étudiants ou encore aux familles. Avec son processeur Unisoc T610 de huit cœurs couplé à 4 Go de RAM, la tablette ne délivre pas une puissance phénoménale, mais elle suffira amplement pour des tâches très classiques et peu gourmandes en ressources.

Autrement, la tablette tourne sous Android, soit l’assurance d’une expérience utilisateur fluide et agréable, même si l’interface est un peu datée avec la version 11. Vous aurez également accès à la multitude d’applications présentes sur le Play Store. Mention spéciale, enfin, pour l’autonomie, puisque la marque promet pas moins de 10 heures d’utilisation en lecture vidéo et jusqu’à 9h de navigation sur Internet. Côté connectique, on retrouve deux ports USB-C 2.0, une prise mini Jack, un emplacement nano SIM LTE et un lecteur de carte microSD. Le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5 sont aussi de la partie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.