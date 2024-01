La meilleure concurrente de la GoPro Hero 11 Black est 100 € moins chère qu’à sa sortie

La DJI Osmo Action 4 est une très bonne caméra d'action qui dépasse la GoPro Hero 11 Black sur bien des points. Actuellement, on peut profiter de tout ce qu'elle offre pour 329 euros sur Amazon au lieu de 429 euros à sa sortie.

Lancée peu de temps après sa prédécesseure, l’action cam DJI Osmo Action 4 nous a plutôt impressionnés au cours de notre test, tant elle est parvenue à dépasser la GoPro Hero 11 Black sur plusieurs points, comme l’ergonomie, l’étanchéité ou encore la qualité d’image de nuit. Aujourd’hui, si on la recommande encore plus, c’est parce que son prix vient de chuter de 21 %.

Les points forts de la DJI Osmo Action 4

Ses deux écrans tactiles

Son étanchéité à 18 mètres

Filme en 4K à 120 ips

Lancée à 429 euros, la DJI Osmo Action 4, accompagnée de plusieurs accessoires, est désormais proposée à 329 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la DJI Osmo Action 4. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La DJI Osmo Action 4 au meilleur prix ?

Comme une DJI Osmo Action 3, mais avec quelques améliorations

À première vue, la DJI Osmo Action 4 ressemble fortement à sa prédécesseure, la DJI Osmo Action 3. Ce n’est pas pour autant une mauvaise chose, puisque le design de cette précédente référence était tout à fait réussi. On a aussi droit aux mêmes dimensions, ainsi qu’au même poids de 145 g. Là où le modèle Osmo Action 4 innove, c’est notamment au niveau de son étanchéité. La caméra d’action peut en effet être utilisée jusqu’à 18 mètres de profondeur, contre 16 mètres sur l’Osmo Action 3. La DJI récente fait même mieux que la GoPro Hero 11 Black, qui peut quant à elle plonger à 10 mètres seulement. Le bémol que l’on pourrait toutefois trouver sur ce design, c’est ce bouton physique dur à presser, surtout lorsqu’on a enfilé des gants.

Côté écrans, DJI n’a pas opté pour une grande révolution puisque le petit écran couleur de 1,4 pouce à l’avant est toujours tactile. Un avantage certain, que la GoPro Hero 11 Black ne peut se vanter d’offrir, d’ailleurs. À l’arrière, on trouve le même écran de 2,25 pouces dont était déjà équipé l’Osmo Action 3. Les images qui y sont affichées sont toujours aussi définies et bien plus saturées que sur la concurrente chez GoPro. Pour ce qui est du système d’accroche, DJI a une nouvelle fois misé sur un système magnétique, doublé d’un élément qui permet de sécuriser l’accroche entre la caméra et l’accessoire utilisé. Une mécanique toujours aussi pratique pour changer d’accessoire facilement et rapidement.

Des images en 4K à 120 ips et une luminosité qui flatte la rétine

Pour ce qui est de sa qualité vidéo, la DJI Osmo Action 4 parvient à égaler celle proposée par GoPro en plein jour, et ses images filmées dans de faibles conditions lumineuses sont même plus réussies, détaillées et lumineuses que chez sa concurrente. L’Osmo Action 4 peut notamment compter sur un compteur plus grand que celui de sa prédécesseure (1/1,3 pouce contre 1/1,7 pouce). En présence de bonnes conditions lumineuses, l’Osmo Action 4 s’impose haut la main avec de belles images et des couleurs éclatantes. Par ailleurs, l’Osmo Action 4 peut filmer en 4K à 120 fps. Mais la GoPro fait mieux avec son mode 5,3K à 60 ips…

Côté stabilisation, les traditionnels modes RockSteady 3.0 et RockSteady 3.0+ sont de la partie, mais sachez que GoPro garde un léger avantage sur cet aspect. L’Osmo Action 4 a tout de même le mérite de proposer des modes HorizonSteady et HorizonBalancing, pour verrouiller l’horizon, tout à fait convaincants. Enfin, concernant son autonomie, la DJI Osmo Action 4 fait bien mieux que la GoPro Hero 11 Black avec 80 minutes d’enregistrement en 4K à 60 ips contre 69 minutes pour la concurrente.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la DJI Osmo Action 4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui vous permettront de filmer vos exploits comme la DJI Osmo Action 4, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures action cams du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.