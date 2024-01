DJI Avata : le prix de ce drone ultra immersif est en chute libre pour les soldes (-35 %)

Le DJI Avata est un drone qui a une valeur ajoutée non négligeable. En effet, un casque FPV l'accompagne et offre une expérience immersive rare. Si l'enfin vous intéresse, sachez que le drone et son bundle Explorer viennent d'atteindre leur prix le plus bas sur Amazon, à savoir 829 euros au lieu de 1 269 euros.

Si la plupart des drones présents sur le marché fonctionnent avec un simple smartphone et une manette, d’autres, plus rares, s’accompagnent d’un élément qui maximise l’immersion : un casque FPV (pour First Person View). Ce dernier offre la possibilité à son utilisateur de voir ce que filme le drone. Une expérience unique, que vous pourrez par exemple vivre avec le DJI Avata. Actuellement présent dans un bundle complet, ce drone bénéficie actuellement d’une réduction de 35 % à l’occasion des soldes d’hiver.

Ce qu’il faut savoir sur le DJI Avata

Un drone compact

Capable de filmer en 4K Ã 60 ips

Un casque FPV Goggles Integra pratique

Initialement proposé à 1 269 euros, le DJI Avata avec bundle Explorer (casque Goggles Integra + RC Motion 2) est désormais affiché à 829 euros Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Avata. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le DJI Avata au meilleur prix ?

Pourquoi le drone DJI Avata est-il si recommandable ?

Le drone DJI Avata a tout d’abord l’avantage d’être un drone léger et capable de voler jusqu’à une portée de 11,6 kilomètres et à une altitude de 5 kilomètres maximum. Côté vitesse, il est apte à atteindre des des pointes allant jusqu’à 27 m/s, ce qui équivaut à quasiment 100 km/h. Pour le contrôler facilement, vous n’aurez qu’à prendre en main le contrôleur DJI RC Motion 2, inclus dans le bundle, qui prend la forme d’un joystick. Il se manie d’une seule main et permet de contrôler la vitesse, le freinage ou encore l’altitude du drone de manière très fluide. En vol, veillez à éviter les chocs puisque le drone n’est pas équipé de capteurs de proximité.

L’appareil est par ailleurs équipé d’un capteur stabilisé de 48 mégapixels, avec un champ de vision de 155°. On peut surtout filmer en 4K à 60 ips, ou en 2,7K à 120 ips. Les vidéos capturées seront d’ailleurs bien stables et dénuées de vibrations grâce aux fonctions RockSteady 2.0 et HorizonSteady. Mention spéciale pour la présence du télémètre, qui peut afficher en temps réel les coordonnées GPS et même l’altitude du drone. Enfin, n’oublions pas le casque FPV Goggles Integra, qui promet une qualité d’image bien nette et lumineuse. Il vous fera voir tout ce que filme votre drone, histoire de rendre l’expérience vraiment immersive. Son autonomie ne dépasse en revanche pas les deux heures. Concernant celle du drone en lui-même, comptez 18 minutes de vol par charge.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs drones en 2024 ?

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.