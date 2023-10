DJI Mini 2 : ce drone grand public et ses accessoires coûtent 130 € de moins pour le Prime Day

Le drone compact d'entrée de gamme DJI Mini 2 est idéal pour les débutants, qui pourront notamment filmer en 4K avec facilité. Si ce modèle, accompagné de sa batterie d'accessoires, est plutôt onéreux hors promotion, il est enfin de retour à bon prix pendant le Prime Day d'Amazon : on peut ainsi trouver le DJI Mini 2 Fly More Combo à 499 euros au lieu de 629 euros.

Si les professionnels de la vidéo optent souvent pour des drones puissants, et donc onéreux, celles et ceux qui souhaitent s’essayer à la vidéo aérienne de manière récréative n’ont pas souvent le budget pour les modèles les plus complets du secteur. Heureusement, certaines marques conçoivent des drones d’entrée de gamme tout à fait performants et moins chers, à l’image de DJI, qui a lancé il y a quelques années son DJI Mini 2. Ce modèle compact et bon marché est certes dépourvu de quelques fonctionnalités proposées par les références plus premium, il est tout de même capable de filmer en 4K et démontre une belle puissance en vol. On l’apprécie encore plus lorsqu’il bénéficie d’une promotion intéressante, comme pendant ce Prime Day d’Amazon.

Les points forts du DJI Mini 2 Fly More Combo

Un drone tout léger

Filme en 4K à 30 ips

Des moteurs puissants pour une meilleure stabilité

Initialement proposé à 629 euros, le DJI Mini 2 Fly More Combo est désormais affiché à 499 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Un drone léger facile à contrôler

L’un des premiers atouts du DJI Mini 2 est évidemment son format particulièrement compact. Il ne pèse en effet que 249 grammes, ce qui le rend facilement transportable, d’autant plus qu’il est pliable. Une fois ses quatre pattes et ses hélices dépliées, il atteint une envergure de seulement 15,9 centimètres x 20,3 centimètres. Pour le contrôler, rien de plus simple : il suffit de télécharger l’application DJI Fly, disponible sur iOS et Android, puis d’insérer un smartphone dans la manette équipée de joysticks amovibles. Pour connecter l’appareil, vous avez le choix entre un câble microUSB, USB-C ou Lightning. Vous pourrez alors obtenir un retour vidéo en HD sur votre smartphone en plein vol.

Le DJI Mini 2 s’accompagne également d’une batterie d’accessoires, parmi lesquels on peut notamment trouver des batteries, des hélices de rechange, une radiocommande, des sticks de rechange, des vis de rechange ou encore un tournevis.

Des vidéos tournées en 4K et des modes intelligents

En vol, le drone peut capturer des vidéos en 4K à 30 images par seconde, alors que la première version ne filmait qu’en 2,7K. De quoi profiter d’une excellente qualité d’image. Le DJI Mini 2 embarque également des moteurs puissants qui lui permettent de maintenir sa trajectoire et de rester bien stable, même s’il y a du vent. Concernant le système de transmission, on a droit à l’OcuSync 2.0, dont sont déjà munis certains modèles haut de gamme. Le DJI Mini 2 est ainsi capable de transmettre des vidéos en flux HD jusqu’à 10 km et d’être piloté jusqu’à une altitude de 4 km. Retenez tout de même qu’il est obligatoire en France de garder le drone à vue d’œil.

Notez par ailleurs que le DJI Mini 2 n’intègre aucun capteur d’obstacles, ce qui implique de le surveiller en vol et de privilégier les vues dégagées. Autrement, des modes « intelligents » comme les Spotlight 2.0, ActiveTrack 3.0 et Point of Interest 3.0 sont de la partie, ainsi que les modes QuickShots et Hyperlapse. Côté autonomie, le DJI annonce un temps de vol maximum de 31 minutes, une durée abaissée à 24 minutes lors de notre test.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI Mini 2

