Samsung Galaxy Tab A8 : une tablette polyvalente à prix bas pour les soldes

Besoin d'une tablette, mais pas le budget pour du haut de gamme ? Samsung propose avec sa A8 une bonne alternative pouvant remplir la majorité des usages pour moins cher et encore plus pendant ces soldes : 174 euros au lieu de 239 euros.

Samsung est très présent dans le haut de gamme côté tablette, mais le constructeur coréen touche tous les publics dans ce domaine, un peu comme les TV et les smartphones. Le meilleur représentant de son milieu de gamme est la Galaxy Tab A8 qui propose un compromis idéal pour qui cherche une tablette pas chère, mais avec un minium de prestations techniques convaincantes. On peut la trouver moins chère pendant ces soldes d’hiver puisqu’elle est proposée à moins de 180 euros.

Les caractéristiques de la Galaxy Tab A8

Un design fin et élégant

De meilleures performances par rapport à l’ancienne génération

Une autonomie solide

Et une expérience utilisateur fluide grâce à One UI

La version 2021 de la Galaxy Tab A8 de Samsung est sortie à 249 euros dans sa version 32 Go, on peut la retrouver pendant les soldes à 174,30 euros sur le site d’Auchan.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab A8 (2021). Le tableau s’actualise automatiquement.



Une tablette accessible et polyvalente

La Samsung Galaxy Tab A8 succède à la A7, et ce nouveau modèle apporte quelques changements, à commencer par l’écran qui devient plus immersif avec sa diagonale de 10,5 pouces et des bordures plus fines, tout autant que son châssis de seulement 10,2 mm. Pas d’OLED ici, mais une dalle LCD classique qui manque un pêu de piqué dans les couleurs, mais qui permet une bonne immersion en vidéo tout de même. La A8 est même dotée de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour une meilleure immersion sonore.

Dans ses entrailles on retrouve une puce Unisoc octa-core cadencée à 2 GHz qui permet à la tablette de se montrer efficace pour tous les usages classiques d’une tablette moderne. Niveau stockage, c’est peut-être un peu juste avec seulement 32 Go de stockage mais elle compte compte sur la présence d’un lecteur de cartes microSD afin d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 1 To. Enfin, côté autonomie, la tablette pourra tenir au moins deux jours en utilisation classique grâce à sa batterie de 7 040 mAh.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire la fiche technique de la Galaxy Tab A8 de Samsung.

