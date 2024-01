Lenovo Yoga Slim 7 : ce laptop fin équipé d’un écran OLED perd plus de 500 € pendant les soldes

Un laptop puissant, fin et au rapport puissance-prix de qualité, ça vous branche ? Et, si vous profitiez des soldes pour vous offrir ce Lenovo Yoga Slim 7 dont le prix est en chute pendant les soldes : 899,99 euros au lieu de 1 449 euros.

Lenovo est depuis déjà quelques années un acteur important du monde des laptop et ses nombreux modèles contentent tous les publics. Cette fois-ci, il est question d’un modèle qui mise sur sa finesse et son écran tout autant que sa puissance avec le Yoga Slim 7. Les soldes d’hiver 2024 sont l’occasion de voir son prix chuter de 560 euros.

Les points forts du Lenovo Yoga Slim 7

Un écran OLED de 14 pouces en définition 2,8K

De bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 7 5800U

Un SSD NVMe de 512 Go et 8 Go de RAM

Une grosse autonomie

Au départ à 1 449 euros, l’ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 carbon (14ACN6) se trouve actuellement en promotion à 899,99 euros sur le site de Darty.

Un PC portable idéal pour la bureautique, mais pas que

Le Lenovo Yoga Slim 7 est clairement fait pour plaire à tous les publics. Avec son écran OLED d’une diagonale de 14 pouces avec une définition 2,8K (2880 x 1800 pixels) au format 16:10, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1,1 kg et sa conception fine de 1,49 cm d’épaisseur.

Côté performance, ce laptop s’appuie sur une puce Ryzen 7 5800U couplée à 8 Go de RAM. Une configuration qui a son âge mais qui a prouvé être capable de supporter un usage multitâche lourd, notamment en bureautique, ou même de l’applicatif poussé. Il compte aussi sur un SSD NVMe de 512 Go pour assurer des transferts rapides et une bonne réactivité de l’OS, d’autant plus qu’il est livré avec Windows 11 en sortie de boite. L’autre excellent point concerne l’autonomie puisqu’il est capable de tenir jusqu’à 14 h en utilisation classique, ce qui est loin d’etre le cas de beaucoup d’ultrabook du marché. Enfin, en plus d’une connectique complète, l’ordinateur de Lenovo compte sur le Wi-Fi 6 et le Bluetooth en version 5.1.

