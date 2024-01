Soldes 2024 : -40 % sur le Nakamura Classic LTD, un vélo électrique confortable et autonome

Nous sommes toujours plus nombreux à changer nos habitudes de déplacement, à abandonner la voiture ou les transports en commun pour les vélos et les trottinettes électriques pour les trajets du quotidien. Certains de ces véhicules sont même conçus spécialement pour ces petits déplacements, comme le Nakamura Classic LTD qui est actuellement en solde à 599,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Intersport.

À l’instar de Decathlon, l’enseigne Intersport conçoit ses propres vélos électriques avec sa marque Nakamura qui compte pas moins d’une trentaine de références. Certains modèles sont conçus pour les longues balades le week-end, d’autres pour des parcours résolument sportifs, et nous avons enfin les montures pour les trajets du quotidien en ville comme ce Nakamura Classic LTD. Pendant les soldes d’hiver, ce vélo électrique urbain profite d’une remise de 40 % chez Intersport.

Le Nakamura Classic LTD en résumé

Un vélo électrique bien équipé

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

Une autonomie de 60 km

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le Nakamura Classic LTD est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Intersport. Il est possible de baisser encore la facture grâce aux aides de l’État ou de sa collectivité territoriale, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Les caractéristiques du Nakamura Classic LTD

Avec son cadre bas et son guidon haut et courbé qui permettent une assise confortable et le dos bien droit, le Nakamura Classic LTD s’affiche comme un vélo électrique urbain. Sans oublier que ce design hollandais lui donne une belle allure et une touche vintage. Il n’oublie pas d’être bien équipé avec un porte-bagages sous lequel est rangée la batterie de 345 Wh, une béquille centrale, des freins V-Brake et un garde-boue. Ici, pas d’ordinateur de bord, mais une simple commande LED sur le guidon pouvant être associée à l’application Naka E-Power.

Le Nakamura Classic LTD est surtout équipé d’un moteur logé dans le moyeu arrière et qui délivre une puissance de 250 W avec un couple de 45 Nm. Même dans les montées, il n’y a pas besoin de trop forcer sur le pédalage, mais la transmission à six vitesses peut se montrer un peu juste vis-à-vis des capacités de ce VAE. Enfin, la batterie de 345 Wh est capable de prodiguer une autonomie de 60 km, ce qui est un bon score pour une monture conçue pour les trajets urbains.

