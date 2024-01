Dell Alienware 34 QD-OLED : ce super écran gamer noté 9/10 est en solde

L'écran Dell Alienware 34 QD-OLED, testé et approuvé, est un modèle qui ravira sans aucun doute les joueurs les plus passionnés. S'il vous fait de l'œil, sachez qu'il est bien soldé en ce moment : Dell le propose en effet à 899 euros au lieu de 1 079 euros.

Avis aux joueurs les plus exigeants et passionnés : le Dell Alienware 34 QD-OLED est un condensé de technologies qui pourrait bien rendre vos parties encore plus réactives et fluides. Entre sa grande dalle QD-OLED lumineuse aux contrastes infinis, son angle de vision excellent ou encore sa latence très faible, il a de quoi plaire, d’où sa note de 9/10. Mais on le recommande encore plus quand il est moins cher qu’en temps normal, et c’est justement le cas pendant ces soldes d’hiver grâce à une promotion de 17 %.

Ce qu’offre le moniteur Dell Alienware 34 QD-OLED

Une dalle QD-OLED 4K incurvée de 34 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un taux de réponse de 0,1 ms

D’abord affiché à 1 079 euros, l’écran PC gamer Dell Alienware 34 QD-OLED est désormais proposé à 899 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Dell Alienware AW3423DWF. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) au meilleur prix ?

En quoi cet écran Dell Alienware est-il recommandable ?

L’écran PC gamer Dell Alienware 34 QD-OLED a de quoi impressionner avec son immense dalle de 34 pouces (3440 x 1440 pixels) incurvée au format 21:9. Alors certes, ce format pourrait rebuter les non-passionnés de gaming, mais celles et ceux qui jouent souvent devraient fortement apprécier l’immersion que cet écran offre. Avec sa courbure de 1800R, l’écran reste tout de même suffisamment plat pour offrir une lecture agréable en dehors des jeux vidéo. Ce qui va vraiment lui permettre de se démarquer de la concurrence, c’est cette dalle Quantum Dot OLED (QD-OLED), la toute première du genre sur le marché. Contrastes infinis, noirs profonds, excellente luminosité (surtout avec le mode HDR de Windows) qui peut grimper jusqu’à 1000 cd/m², angles de visions parfaits… Bref, l’écran Dell Alienware 34 QD-OLED répond à tous nos critères, et de loin. Et notez que Dell propose même une garantie anti burn-in.

Ce moniteur ne déçoit pas non plus sur les performances de jeu qu’il offre ave son taux de réponse de 0,1 ms et son taux de rafraîchissement de 165 Hz. Autant dire que les combos les plus nerveux s’enchaîneront sans flou de mouvement et avec une grande réactivité, surtout lors des parties de FPS au sein desquelles les bons réflexes sont indispensables. Ajoutons à cela la compatibilité avec AMD FreeSync Pro pour une expérience de jeu sans saccades ni déchirements d’écran. Enfin, côté connectique, l’écran embarque deux entrées DisplayPort, un port HDMI, un port USB-C, quatre ports USB 3.2, une prise jack et une sortie audio.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dell Alienware 34 QD-OLED.

Lire aussi

Quel est le meilleur écran PC gamer en 2024 ?

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.