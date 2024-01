Ninebot E2 E : petit prix pour cette trottinette électrique abordable durant les soldes

Si la Ninebot Segway KickScooter E2 E est une trottinette d'entrée de gamme, elle a tout de même quelques sérieux atouts qui conviendront aux néophytes qui ont un petit budget. Elle est en plus moins chère pendant ces soldes d'hiver : Carrefour la propose à 219 euros au lieu de 279 euros.

Parmi les nombreuses références de trottinettes électriques imaginées par la marque Segway-Ninebot, on trouve des modèles d’entrée de gamme qui sont non seulement suffisamment performants pour de petits trajets en ville, mais aussi et avant tout plutôt abordables. De quoi convaincre les petits budgets à se convertir à la mobilité plus douce. La trottinette KickScooter E2 E est par exemple idéale pour débuter. Et son prix avantageux grâce à la réduction de 60 euros spéciale soldes d’hiver la rend encore plus intéressante.

Les points forts de la Ninebot Segway KickScooter E2 E

Une trottinette facile à transporter

Une vitesse maximale suffisante en ville

Une bonne autonomie

Au lieu de 279 euros, la Ninebot E2 E est actuellement affichée à 219 euros chez Carrefour.

Pourquoi on recommande la Ninebot E2 E

La Ninebot Segway KickScooter E2 E est une trottinette électrique taillée pour les trajets courts en ville. Dotée d’une puissance nominale de 250 W et d’une puissance maximale de 450 W, elle est limitée à une vitesse de 20 km/h. Certes, c’est peu comparé aux 25 km/h revendiqués par le modèle Plus, mais cette allure reste tout à fait suffisante pour la ville, qui n’est pas, rappelons-le, le lieu pour faire des courses de trottinette à toute vitesse. En plus, cette vitesse réduite joue en faveur de l’autonomie : la E2 E est ainsi capable de circuler durant 25 km avant de tomber en rade, ce qui est plutôt rassurant. Pour la recharger complètement, il faudra patienter durant 7h30.

La Ninebot E2 E marque aussi des points avec son poids contenu (14,2 kg), qui la rend facile à transporter au cours des déplacements intermodaux. Son système de pliage facilite lui aussi la vie, de même que sa certification IPX4 contre les éclaboussures d’eau. Sur la route, la E2 E peut grimper des pentes inclinées jusqu’à 12 %, et met aussi plusieurs modes de conduite à disposition. Concernant ses pneus, ceux-ci mesurent 8,1 pouces et absorbent correctement les chocs. La trottinette est aussi munie de deux freins indépendants : un électronique à l’avant et un à tambour à l’arrière. Enfin, retenez que la charge maximale ne dépasse pas les 90 kg.

