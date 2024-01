Pendant les soldes, le vélo électrique Btwin Elops 500 E chute sous les 400 € grâce à cette offre en reconditionné

Investir dans un vélo électrique demande souvent un budget conséquent, mais il existe de nombreuses astuces pour faire des économies. Par exemple, choisir un modèle reconditionné par des professionnels, vérifier son éligibilité aux aides de sa région et surtout profiter des soldes d'hiver. Grâce à ces conseils, il est possible de mettre la main sur ce VAE de Decathlon à 399 euros en reconditionné au lieu de 699 euros en temps normal.

Cela fait déjà quelques années que Decathlon conçoit ses propres vélos électriques et avec sa gamme Elops, l’enseigne française propose des montures adaptées pour les déplacements urbains. Cependant, la facture est souvent salée, il faut compter plus de 1 000 euros, voire plus de 1 500 euros, pour espérer mettre la main sur un bon VAE. Le Btwin Elops 500 E constitue une exception puisqu’il s’agit du VAE le moins cher de Decathlon et pendant les soldes, cette offre d’Upway le propose à -43 % en reconditionné.

Le Decathlon Btwin Elops 500 E en bref

Un cadre bas, idéal pour la conduite en ville

Un moteur de 250 W avec un couple de 26 Nm

Une autonomie maximale de 50 km

Au lieu de 699 euros en neuf, le Decathlon Btwin Elops 500 E est maintenant disponible en reconditionné à 399 euros chez Upway. N’oubliez pas qu’il est possible de profiter des aides de l’État pour l’achat de ce type de véhicule et ainsi alléger la facture.

Que vaut ce vélo électrique à moins de 400 € ?

Le Btwin Elops 500 E est le vélo électrique le moins cher de Decathlon, mais que vaut donc un modèle lancé à seulement 699 euros ? Outre certains défauts inhérents aux vélos reconditionnés, il faut s’attendre à des compromis dans le choix des pièces, comme le moteur de 250 W logé dans le moyeu arrière avec un couple de 26 Nm. Autant dire que l’assistance électrique galère un peu dans les montées, et ce n’est pas son poids de 26 kg qui arrange les choses. Il se porte beaucoup mieux sur un terrain plat et dans ces conditions, sa transmission Shimano Tourney à six vitesses est suffisante.

L’autonomie n’atteint pas non plus des sommets puisque la batterie de 240 Wh est capable de tenir sur une distance maximale de 50 km selon Decathlon. Cette monture n’est donc pas la plus adaptée pour les longues balades le week-end et devrait s’en tenir aux trajets maison-boulot. On vous rassure, le Btwin Elops 500 E n’a pas que des défauts. Ce vélo pense notamment au confort de son conducteur avec son cadre bas facile à enjamber et son guidon haut pour garder le dos bien droit. De plus, les finitions sont assez bonnes pour cette gamme de prix (si on ne compte pas les rayures), et on retrouve même des garde-boues ainsi qu’un porte-bagages sous lequel est logée la batterie. En revanche, il faut faire l’impasse sur les équipements connectés.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

