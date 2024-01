LG 65QNED86 : ce TV 4K Mini LED de 65 pouces perd 600 € pendant les soldes

Le TV LG 65QNED86 a des caractéristiques premium qui expliquent son prix de base élevé. Heureusement, pendant les soldes, on peut le trouver moins cher, à 1 099 euros chez Darty et à la Fnac au lieu de 1 699 euros.

C’est en début d’année dernière que LG a dévoilé de nouvelles gammes de TV, dont faisait partie la série QNED86. Celle-ci utilise non seulement la technologie Quantum Dot NanoCell Color, mais aussi la technologie de rétroéclairage Mini-LED. La marque promet que ce combo donne des couleurs éclatantes, une luminosité élevée et des noirs très profonds. Autant dire qu’on tient là un concurrent certain de l’OLED. Si ce programme vous tente, sachez que le modèle de 65 pouces, le LG 65QNED86, bénéficie actuellement d’une réduction de 600 euros pendant les soldes d’hiver.

Ce que propose le TV LG 65QNED86

Une dalle QNED Mini LED 4K de 65 pouces

Compatible Dolby Vision IQ, Dolby Atmos et DTS:X

Deux ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 699 euros, le TV LG 65QNED86 est désormais proposé à 1 099 euros chez Darty et à la Fnac.

Une dalle lumineuse et riche en contrastes

Le TV LG 65QNED86 fait partie de la très remarquée gamme QNED (pour Quantum Dot NanoCell) de la marque sud-coréenne. Concrètement, le QNED est une combinaison entre le filtre à points quantiques du QLED et la technologie NanoCell de la marque, qui applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles. La dalle QNED promet donc des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs vraiment plus éclatantes. Mais ce n’est pas tout : on a aussi droit à la technologie de rétroéclairage Mini LED, qui offre un rétroéclairage plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. Les contours des objets diffusés à l’écran sont plus nets, et les couleurs mieux retranscrites, tout cela grâce à des LED nettement plus petites, et donc plus nombreuses.

Bref, de quoi profiter de nos films et séries dans les meilleures conditions, d’autant plus que ce modèle embarque une grande dalle immersive 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 65 pouces. Ajoutons à cela une compatibilité avec le Dolby Vision IQ ainsi que la présence du processeur Alpha 7 de 6e génération pour optimiser le rendu des images et du son. En parlant de l’audio, justement, le LG 65QNED86 ne fait pas les choses à moitié et prend en charge le format Dolby Atmos, mais aussi le DTS:X, soit l’assurance d’un son bien vaste et vertical qui enveloppe l’utilisateur. Et si tout cela n’est pas assez, l’ajout d’une barre de son sera toujours possible, d’autant que le TV possède un pied plat qui peut justement en accueillir une sans souci.

Les gamers y trouvent aussi leur compte

Le TV LG 65QNED86 est doté de deux ports HDMI 2.1, ce qui rassurera sans doute les gamers détenteurs d’une console next-gen. Les fonctions VRR, qui vient contrer les déchirures d’écran et maximiser la fluidité, et ALLM, qui se charge de réduire la latence, sont bien de la partie, de même que l’AMD FreeSync Premium, qui réduit considérablement les saccades en jeu. Gardez en tête que les flous de mouvement seront un mauvais souvenir. La dalle est par ailleurs rafraîchie à 100 Hz pour encore plus de fluidité.

Enfin, le LG 65QNED86 embarque le système webOS 23, qui donne accès à une foule de plateformes de streaming ainsi qu’à certains services de cloud gaming. Le système a aussi bénéficié de quelques améliorations, comme l’intégration des Quick Cards, soit des vignettes correspondant à différentes activités (tableau de bord maison, sports, jeu, musique…). Les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant, sans oublier ThinQ, sont aussi présents et peuvent être convoqués via la télécommande.

