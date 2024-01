Moins de 150 € pour cet écran PC Full HD (27 pouces et 165 Hz) grâce aux soldes

Avec son écran rafraîchi à 165 Hz et son taux de réponse réduit, le moniteur gaming ViewSonic VX2718 propose une configuration plutôt solide pour un prix vraiment contenu. Pendant ces soldes d'hiver, Cdiscount le propose en effet à 144,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Si les moniteurs gaming qui proposent un taux de rafraîchissement très élevé et un taux de réponse réduit sont parfois assez onéreux, il existe heureusement des références performantes abordables. C’est par exemple le cas du modèle ViewSonic VX2718, dont l’écran est rafraîchi à 165 Hz et qui profite même d’une technologie optimisant la fluidité, tout en étant affiché à moins de 150 euros pendant les soldes d’hiver.

Les points essentiels du moniteur ViewSonic VX2718

Une dalle Full HD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Initialement affiché à 179,99 euros, le moniteur gaming ViewSonic VX2718 est désormais proposé à 144,99 euros chez Cdiscount.

Une grande dalle pour jouer confortablement

Le ViewSonic VX2718 est un moniteur de 27 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour ne louper aucun détail dans le jeu. L’écran est en plus encadré de bordures très fines sur trois côtés, ce qui renforce encore l’immersion, même si la dalle n’est pas incurvée mais plate. La marque n’a pas non plus oublié le confort, puisque vous pourrez régler la hauteur et l’inclinaison de l’écran.

Cet écran PC bénéficie par ailleurs de la technologie d’affichage VA, qui promet un bon rapport de contraste et d’angles de vision larges. Concernant sa définition, on a droit à du Full HD (1 920 x 1 080 pixels), mais on aurait tout de même aimé du QHD, qui aurait été encore plus satisfaisant sur un écran aussi grand. Autrement, au niveau de sa connectique, le moniteur embarque deux ports HDMI 1.4, un DisplayPort et une prise jack 3,5 mm.

Réactivité et fluidité au programme

L’un des atouts majeurs de ce moniteur de ViewSonic, c’est évidemment son taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui promet une excellente fluidité lors de vos actions de jeu. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos combos, surtout lorsque la réactivité est de mise, comme dans les FPS. Pour couronner le tout, la technologie AMD FreeSync Premium est bien de la partie et se charge de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique. Résultat : les déchirures d’écran, ou tearing, et les saccades sont grandement minimisées.

