La box Fibre 1Gb/s chez SFR est moins chère que chez Orange et Bouygues Télécom

Si vous n'êtes pas intéressé par les offres de Free côté Internet, SFR propose en ce moment son offre fibre la moins chère avec un débit jusqu'à 1 Gb/s au lieu de 500 Mb/s chez les autres opérateurs. Tout ceci pour 22,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois.

Ça ne bouge pas énormément côté prix dans le domaine des box Fibre/ADSL, au point même que la plupart des fournisseurs ont récemment augmenté leurs tarifs. L’avantage dans cette histoire : les débits fibre ont fortement augmenté sur les offres les moins chères et c’est notamment le cas chez SFR avec son offre Fibre Starter (Internet + TV + Téléphonie fixe) qui passe la barre des 1 Gb/s pour à peine une vingtaine d’euros par mois.

Ce qu’il faut retenir de l’offre SFR Fibre Starter

Petit prix pendant les 6 premiers mois

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 MB/s en envoi

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les mobiles en France et DOM

160 chaînes et services TV

En ce moment, SFR propose sa box Fibre Stater à 22,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois, puis passe à 34,99 euros mensuels par la suite. Cette offre avec engagement d’un an est uniquement disponible pour les nouveaux clients. Seul Free est un peu moins cher avec son offre Freebox Revolution à 19,99 euros par mois.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique dans votre domicile, sachez que l’abonnement ADSL est au même prix et aux mêmes conditions, soit 22,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 34,99 euros mensuels par la suite.

La fibre au meilleur rapport vitesse-prix du marché

Malgré la présence de RED et Sosh et de ses offres fibre à prix souvent très bas, c’est en effet chez SFR que l’on trouve l’abonnement fibre le plus intéressant chez les opérateurs historiques en dehors de Free. En choisissant cet abonnement, vous profiterez d’une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 1 GB/s de débit en téléchargement et jusqu’à 700 MB/s en envoi. C’est deux fois plus que les offres d’entrée de gamme chez Orange et chez Bouygues Télécom notamment.

Le routeur fourni (SFR Box 7) avec cette offre est compatible Wi-Fi 5 pour y connecter tous les appareils compatibles chez vous. En plus d’Internet, cette offre comprend une ligne téléphonique, pour appeler en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que vers les mobiles de 22 destinations hors Europe dont les États-Unis et le Canada.

La TV : le gros plus de SFR

Le plus de SFR, c’est l’apport de la TV. L’opérateur propose 160 chaînes TV dans son abonnement sans coût supplémentaire et avec une box TV dédiée et incluse, la SFR Box 7 TV. Avec le débit fibre, vous profiterez donc d’une majorité de chaînes en qualité HD et même en 4K pour certaines d’entre elles. Ce dernier propose également de pouvoir enregistrer jusqu’à 8h de programmes grâce à son disque dur intégré. On a aussi le droit à une télécommande vocale, un lecteur de carte SD et il est possible de le connecter en Wi-Fi au routeur au lieu de passer par un câble.

Pour finir, il est nécessaire de préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile comprend 49 euros de frais de mise en service. Il est bien sûr possible de conserver son ancien numéro fixe en en faisant la demande lors de la commande.

