Samsung Galaxy A53 : l’ancienne gloire du milieu de gamme est soldé à -41 %

Les Samsung Galaxy de la série A font partie des meilleurs smartphones du milieu du gamme du marché, pour un prix contenu, ils nous servent une fiche technique équilibrée avec çà et là quelques caractéristiques premium. Le Samsung Galaxy A53 est un ancien fleuron du constructeur sud-coréen sur ce segment et il est soldé à seulement 268,99 euros au lieu de 459 euros chez Cdiscount.

Quand bien même le Galaxy A54 l’a détrôné de son titre du meilleur milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A53 se recommande encore les yeux fermés. Ici, le constructeur sud-coréen a misé sur un design et un écran premium doublés d’une prise en main agréable, un appareil photo correct et quatre ans de mises à jour majeures (trois maintenant). Pendant les soldes d’hiver, cet ancien fleuron du milieu de gamme profite d’une réduction de 41 % chez Cdiscount !

Les atouts du Samsung Galaxy A53

Un écran AMOLED premium !

Quatre ans de mises à jour majeures d’Android

Un appareil photo correct avec un mode portrait efficace

Au lieu de 459 euros habituellement, le Samsung Galaxy A53 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 268,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A53. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A53 au meilleur prix ?

Un design et un écran qui fleurent bon le premium

Agréable à prendre en main, léger avec un poids de 189 grammes, robuste avec son verre Gorilla Glass 5 et étanche avec sa certification IP67, le Samsung Galaxy A53 est un exemple en termes de durabilité et de finition. Hormis les bordures bien visibles et l’encoche, l’écran est, lui aussi, proche de la perfection et transpire le premium. Nous avons là une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La calibration est excellente avec une luminosité qui grimpe à un pic de 707 cd/m² et une colorimétrie qui atteint 129 % de la gamme DCI-P3 en mode Vif selon nos relevés.

Du côté des performances, le Samsung Galaxy A53 se repose sur un SoC Exynos 1280 couplé à 6 Go de RAM pour cette version de 128 Go. Dans un usage basique mêlant navigation sur Internet, visionnage de vidéos et multitâche, ce smartphone fonctionne de manière fluide même s’il lui arrive de prendre deux trois secondes de réflexion. Mieux encore, il sait modérer sa température mais il ne faut pas non plus en attendre beaucoup pour les usages intensifs, comme avec les gros jeux du Play Store.

Un bon modèle pour se faire tirer le portrait

Si rien d’époustouflant ne ressort des performances, le Samsung Galaxy A53 se révèle être un bon photophone. Au dos, il embarque un capteur principal grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un capteur macro de 5 Mpx et un capteur portrait de 5 Mpx. À l’avant, c’est un capteur frontal de 32 Mpx qui permet de prendre des selfies. Globalement, les clichés sont bons et tirent pleinement parti de l’algorithme de traitement d’images de Samsung. Les honneurs reviennent au mode portrait qui se montre surprenant, surtout à ce tarif.

Enfin, le Samsung Galaxy A53 se montre exemplaire s’agissant de l’autonomie. Sa batterie de 5 000 mAh peut tenir facilement deux journées dans un usage classique et une journée et demie en usage intensif. Pourtant, notre protocole de test SmartViser classe ce smartphone dans le bas du tableau, ce qui signifie qu’il a tendance à se décharger rapidement lorsqu’on l’utilise en continu, sûrement à cause du combo AMOLED + 120 Hz. Quant à la recharge, elle plafonne à 25 W et permet à la batterie de récupérer toute son autonomie en environ 1h15.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A53.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.