BoursoBank veut vous offrir 130 € ce week-end… mais seulement si vous ouvrez un compte

BoursoBank revient pour un nouveau Pink Week-end avec une prime de 130 euros à la clé et seulement 3 jours pour en profiter.

BoursoBank propose rĂ©gulièrement des offres de bienvenue permettant de toucher une somme d’argent non nĂ©gligeable sous la condition d’y ouvrir un compte. Cette fois-ci c’est un nouveau Pink Week-end offrant jusqu’Ă 130 euros de prime. On vous tout pour savoir comment en profiter.

Pourquoi ouvrir un compte chez BoursoBank est avantageux ?

ZĂ©ro frais de tenue de compte, mais sous certaines conditions

ZĂ©ro frais de paiement Ă l’Ă©tranger

Une application ergonomique et complète

L’opĂ©ration Pink Week-End de BoursoBank est de retour pour faire profiter d’une prime de bienvenue de 130 euros pour l’ouverture d’un compte avec demande de carte bancaire Welcome ou Ultim. Cette opĂ©ration s’adresse aux nouveaux clients qui doivent utiliser le code promo PINKV130.

Une Banque en ligne pas chère et pratique

BoursoBank (ex-Boursorama Banque) bĂ©nĂ©ficie de toute l’expĂ©rience d’une grande banque française, en l’occurrence la SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale. Elle propose tout de mĂŞme sa propre vision de la banque en ligne avec des offres indĂ©pendantes et très compĂ©titives.

En premier lieu, les tarifs sont très attractifs avec notamment des offres gratuites (Welcome et Ultim) qui ne demandent qu’une seule utilisation de carte au moins une fois par mois pour le rester. Les voyageurs sont Ă©galement concernĂ©s puisque les paiements par carte et les retraits de cash en distributeurs ne disposent d’aucuns frais. De plus, les cartes proposĂ©es sont, elles aussi, gratuites en fonction des revenus ou du montant de dĂ©pĂ´t initial, qui est par ailleurs obligatoire lors de l’ouverture du compte.

Évidemment, l’offre la plus intĂ©ressante est l’offre Ultim Metal qui pour 9,90 euros par mois propose le niveau d’assurance VISA le plus Ă©levĂ© ainsi que des plafonds de retraits et de paiement bien plus avantageux.

Votre conseiller bancaire dans votre poche.

L’application BoursoBank se suffit Ă elle-mĂŞme et il n’y a plus besoin de passer dans un Ă©tablissement bancaire pour gĂ©rer son argent. Cette dernière est très simple d’utilisation et propose l’essentiel comme la possibilitĂ© d’afficher ou d’envoyer son RIB, de faire des virements et de monitorer ses dĂ©penses. Il est Ă noter que ces dernières s’affichent tout de mĂŞme au bout de 24 heures sur votre compte.

Son gros avantage pratique est qu’elle est compatible avec les systèmes Google Pay, Apple Pay, Paylib et Samsung Pay.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre avis sur la banque en ligne BoursoBank.

Comment profiter de l’offre de bienvenue de BoursoBank ?

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PINKV130 afin de valider la prime lors de l’ouverture du compte.

Après ces étapes et quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 50 euros sous forme de virement sur le compte dès son ouverture. Dans un second temps, 80 euros supplémentaires sont offerts pour un premier versement sur votre nouveau Compte Bancaire BoursoBank réalisé concomitamment à l’ouverture du compte :

Une prime de 40€ pour un premier versement compris entre 50€ et 299€

Une prime de 80€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€

Vous pouvez obtenir toutes les informations sur cette offre de bienvenue sur la page officielle de BoursoBank

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère BoursoBank (ex-Boursorama) Jusqu'à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code PINKV130 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 180€ offerts : 80€ pour toute 1ère ouverture de compte + 100€ en cas de mobilité bancaire Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 80 € offerts en utilisant le code BIENVENUEFTO Découvrir Toutes les banques en ligne

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.