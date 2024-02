Pour le dernier jour des soldes, l’excellent Dreame L10s Ultra a droit à une réduction de 42 %

Si le Dreame L10s Ultra a récolté l'excellente note de 9/10 au terme de notre test, c'est qu'il démontre de belles performances et surtout une configuration très complète. En ce dernier jour des soldes, il est possible de le trouver à 699 euros au lieu de 1 199 euros sur Amazon.

Les soldes d’hiver se terminent officiellement aujourd’hui. En cet ultime jour de promotion, vous pourrez par exemple trouver un robot aspirateur ultra performant et haut de gamme qui nous a tellement convaincus qu’on lui a attribué la très bonne note de 9/10 : j’ai nommé le Dreame L10s Ultra. Aspiration efficace, polyvalence, système autonettoyant pratique… il a (presque) tout bon. Il devient même encore plus intéressant quand son prix descend sous les 700 euros.

Les points forts du Dreame L10s Ultra

Une puissance d’aspiration élevée

Un système de cartographie efficace

Un système autonettoyant bien pratique

Initialement affiché à 1 199 euros, le robot aspirateur Dreame L10s Ultra est désormais proposé à 699 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Dreame L10s Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Dreame L10s Ultra au meilleur prix ?

Un ensemble imposant

Qu’on se le dise : le robot aspirateur Dreame L10s Ultra n’est pas du tout discret. Et sa station d’accueil massive n’y est pas pour rien. Heureusement, elle ne se contente pas de prendre de la place, puisqu’elle est particulièrement utile. Elle peut en effet vider le bac à poussière et nettoie automatiquement les disques d’essuyage du robot, qui permettent de laver les sols. La base peut même sécher les lingettes et empêche le développement de mauvaises odeurs et de moisissures. Au sein de cette base, on trouve par ailleurs deux réservoirs d’eau, un pour l’eau propre et un pour l’eau sale.

Concernant le robot aspirateur, qui nous intéresse évidemment encore plus, il se pare de lasers qui lui permettent de s’orienter dans l’espace, d’une caméra à l’avant et d’un pare-chocs. À l’intérieur, se trouvent un rouleau principal en caoutchouc qui évite d’emmêler les poils d’animaux et une brosse latérale, en plus de deux disques serpillères capables de tourner 180 fois par minute.

Une configuration rapide et un nettoyage complet

Le robot aspirateur de Dreame pourra être configuré depuis l’application Xiaomi Mi Home ou bien celle dédiée. Dans tous les cas, cette configuration est très simple et rapide. Une fois connecté au Wi-Fi, le Dreame L10s Ultra pourra effectuer un premier passage dans votre domicile pour le cartographier en détail. Sachez qu’il est possible d’éditer cette carte en y ajoutant des zones interdites, des murs virtuels, des noms de pièces, etc. Une fois cette tâche accomplie, le Dreame L10s Ultra pourra assurer sa mission principale : aspirer les sols de manière précise. Il va et vient en suivant des lignes parallèles, histoire de ne louper aucun endroit, et peut aussi détecter les zones particulièrement sales qui nécessitent plusieurs passages. Il peut même circuler sur des sols accidentés, des moquettes épaisses et des tapis. Notez toutefois qu’il ne peut pas passer sous les meubles bas du fait de sa hauteur de 9,7 cm.

Grâce à sa caméra RVB et à l’identification par IA, le robot peut aussi reconnaître des objets gênants pour les éviter. L’aspiration est ensuite complétée par un lavage, qui se fait au moyen des deux disques rotatifs imprégnés d’eau et de détergent. Attention toutefois : ils ne peuvent pas passer près des murs. Et une fois le passage terminé, le nettoyage et le séchage des chiffons est assez bruyant. Enfin, sa batterie de 5 200 mAh est capable de tenir 3h30 en aspiration seule et met environ quatre heures à être entièrement rechargée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dreame L10s Ultra.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.