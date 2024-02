Xiaomi Pad 6 : la reine des tablettes Android pas chères vaut encore plus le coup quand elle est soldée

La Xiaomi Pad 6 dispose d'une fiche technique ultra complète et plutôt pointue pour un prix vraiment contenu. Une tablette Android que l'on apprécie encore plus quand son prix diminue, comme en ce dernier jour de soldes : Cdiscount la propose en effet à 269 euros au lieu de 399 euros.

Après une très efficace Xiaomi Pad 5, dont le rapport qualité/prix nous avait déjà convaincus, la marque chinoise a récemment lancé l’héritière de sa tablette pas chère aux faux airs de modèle haut de gamme, à savoir la Xiaomi Pad 6. Ses bonnes performances, son écran très fluide et sa belle autonomie font partie de ses plus grands atouts, mais n’oublions pas son prix, qui est encore plus contenu pendant les soldes d’hiver : celui-ci ne dépasse pas les 270 euros.

Ce que propose la Xiaomi Pad 6

Un bel écran rafraîchi à 144 Hz

De bonnes performances

Une endurance rassurante

D’abord proposée à 399,99 euros, la Xiaomi Pad 6 est désormais affichée à 269,99 euros chez Cdiscount.

Un design sobre et un bel écran réactif

Comme pour sa Pad 5, Xiaomi a souhaité miser sur un design sobre tout en simplicité pour sa récente Pad 6. On a ici droit à un châssis métallique aux angles arrondis qui a l’avantage d’être plutôt fin. En effet, son épaisseur ne dépasse pas les 6,51 mm : autant dire que la prise en main sera agréable et suffisamment confortable. Son poids de 490 grammes est en revanche un peu plus conséquent que la plupart des autres tablettes du marché.

C’est grâce à son écran que la Xiaomi Pad 6 marquera davantage de points. Sa dalle IPS de 11 pouces affiche une définition de 2 880 x 1 1800 pixels et prend même en charge le HDR10 et le Dolby Vision. Pas d’OLED ici, il faudra se contenter du LCD. Mais le véritable point fort de cet écran, c’est sans aucun doute son taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa prédécesseure ne grimpait « que » jusqu’à 120 Hz. Alors certes, cette excellente fluidité ne sera pas nécessaire tout le temps, mais pour du jeu vidéo, ce sera tout à fait appréciable. Concernant sa luminosité, la tablette peut monter à 550 cd/m², ce qui est suffisant, sauf si vous souhaitez lire en plein soleil.

Une tablette vraiment performante

Dans les entrailles de la Pad 6, on trouve une puce Snapdragon 870 épaulée par 8 Go de RAM ; de quoi offrir une certaine réactivité dans l’ouverture des applications. En jeu, la tablette se révèle particulièrement forte, notamment sur Fortnite avec des paramètres graphiques poussés à fond. Dommage toutefois qu’on ne puisse pas profiter de taux de rafraîchissement plus élevés sur ce jeu, alors que l’écran est capable de monter à 144 Hz.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet jusqu’à 16 heures de lecture vidéo sur cet appareil, ou 65 heures de musique ou 23 heures de lecture grâce à une batterie de 8 840 mAh. Dans l’idée, vous pouvez utiliser la tablette tout au long de la semaine pour lire des documents, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux. Pour une recharge complète (33 W max), comptez un peu moins d’1h30 environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Pad 6.

