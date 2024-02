Samsung Odyssey G4 : ce moniteur gaming de 27″ et 240 Hz coûte moins de 200 € pendant les soldes

Les gamers exigeants attendent une fluidité exemplaire sur leur écran PC. Le Samsung Odyssey G4 pourrait justement bien leur convenir, puisque son taux de rafraîchissement est capable de grimper jusqu'à 240 Hz. Une petite pépite que l'on trouve actuellement à 195 euros au lieu de 349 euros chez Electro Dépôt en ce dernier jour des soldes.

Le taux de rafraîchissement fait partie des critères les plus importants à surveiller avant l’achat d’un moniteur dédié au gaming, tant la fluidité et la possibilité d’enchaîner les combos sans ralentissement sont importantes. Le Samsung Odyssey G4 est justement une très bonne solution pour les plus exigeants, puisque son taux peut grimper jusqu’à 240 Hz, ce qui est plutôt rare sur le marché. Ce qui est encore moins commun, c’est de trouver un tel taux pour un prix contenu : en ce dernier jour des soldes d’hiver, on peut en effet trouver le G4 à moins de 200 euros.

Les points forts du Samsung Odyssey G4

Une dalle IPS de 27 pouces rafraîchie à 240 Hz

Un taux de réponse d’1 ms

Compatible Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro

Habituellement proposé à 349 euros, le Samsung Odyssey G4 est désormais affiché à 195 euros chez Electro Dépôt.

Une fluidité de haute volée

Plus le taux de rafraîchissement d’un écran PC est élevé, plus ce dernier intéressera les joueurs les plus aguerris. Le Samsung Odyssey G4 devrait donc attirer leur attention avec son taux de 240 Hz, qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo et action de jeu. C’est simple : les mouvements rapides ne souffriront d’aucun ralentissement, tandis que les lags seront efficacement éliminés. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms, grâce auquel les images floues et les retards ne seront qu’un mauvais souvenir, ce qui sera bien utile lors de parties où la réactivité est primordiale, comme sur les FPS ou les jeux de combat.

Pour ne rien gâcher, le Samsung Odyssey G4 est compatible avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui se chargeront de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran) en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les saccades qui peuvent perturber une session de jeu.

Un modèle robuste

Le Samsung Odyssey G4 est un modèle plutôt imposant avec sa dalle IPS de 27 pouces. Une diagonale idéale pour ne louper aucun détail dans le jeu. Toutefois, on regrette que la marque ait misé sur une simple définition Full HD, alors que du QHD est bien plus agréable sur une telle taille d’écran puisque les détails sont plus nombreux. On se console avec la prise en charge du format HDR10 qui offre un rendu plus lumineux et contrasté.

Enfin, le Samsung Odyssey G4 marque des points avec sa carrure solide et son pied en Y qui apporte une belle stabilité à l’ensemble. La marque a également opté pour un design plutôt futuriste, avec une identité très marquée « gaming », notamment grâce à son dos muni d’un cercle bleu. L’écran se montre aussi assez ergonomique avec son pied réglable en hauteur. L’inclinaison est aussi modulable et l’écran peut même pivoter jusqu’à 90° (mode portrait). Enfin, la connectique se compose de deux ports HDMI, d’un DisplayPort et d’une prise casque.

