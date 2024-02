Cowboy 4 ST Cruiser : 600 € de ristourne pour ce puissant vélo électrique

Les vélos électriques de chez Cowboy demandent un budget assez conséquent… Mais en ce moment, le fabricant baisse de 600 euros le prix du modèle ST Cruiser, avec les améliorations Performances et Cowboy Connect. Le tout revient à 2 696 euros au lieu de 3 296 euros.

Cowboy est aujourd’hui une marque de référence sur le marché des vélos électriques. Ils plaisent pour leur design soigné, leur performance et leur simplicité. Dans son catalogue, on trouve le Cowboy 4, décliné en deux versions, l’une sportive, l’autre avec un cadre ouvert. Cette dernière est plus pratique à enfourcher et s’adresse à un plus large public. Entre sa qualité de fabrication, ses performances, son autonomie et sa simplicité, le ST Cruiser marque beaucoup de points. Aujourd’hui, ce modèle profite d’une réduction de 600 euros sur le site officiel.

Ce qu’il faut retenir du Cowboy ST Cruiser

Des finitions exemplaires

Performant, réactif, avec de bons freins

Une autonomie satisfaisante

En ce moment, le constructeur Cowboy propose son vélo électrique ST Cruiser avec l’amélioration Performances, mais aussi Cowboy Connect à 2 696 euros au lieu de 3 296 euros. Uniquement dans les coloris Figue, Argile et Lavande.

Un vélo épuré d’une excellente qualité

Sur cette quatrième génération, Cowboy offre, comme à son habitude, des finitions soignées et appuie sur l’aspect minimaliste. L’aspect épuré est renforcé par la disparition des câbles de freins, qui sont à présent directement dans le guidon. Difficile de faire plus discret. Les quelques vis autrefois apparentes ont également été camouflées pour rendre le vélo toujours plus lisse. Le guidon lui aussi a subi quelques changements : exit la forme droite, place à un format plus courbé qui lui donne une apparence plus chaleureuse.

Le confort n’a pas été mis de côté. La firme troque sa selle custom contre un modèle Selle Royal qui est plus rembourré et plus large. La largeur des pneus a aussi été augmentée (47 mm contre 42 mm). Le confort de conduite reste correct, mais sur un passage sur les pavés, vous serez moins à l’aise. Il se démarque surtout par son cadre ouvert, bien plus pratique à enfourcher — et inversement. En revanche, toutes ces nouveautés ont impacté le poids du vélo, qui pèse désormais 18,9 kilos sur la balance, lorsque le Cowboy 3 en faisait 16,9 (16 kilos pour le Cowboy 2).

Réactif, agréable à conduire

Destiné pour la ville, pour les courtes, moyennes ou longues distances, le Cowboy 4 intègre un moteur électrique d’une puissance de 250 W et un couple de 45 Nm. Une donnée plus élevée que la troisième génération (30 Nm) pour pouvoir gravir une côte plus facilement. Après quelques mises à jour, le pédalage devient plus agréable et plus naturel. Autrement, l’assistance électrique vous propulse à 25 km/h avec force et fluidité. Il répond aux attentes et se montre fiable pour se faufiler à faible vitesse entre certaines voitures ou effectuer une manœuvre plus délicate dans un endroit exigu. Quant aux freins, lors de notre test, ils ne sont pas aussi rassurants que ceux de son prédécesseur, mais pas de panique, le freinage reste bon et peut être géré de manière progressive.

Pour finir sur l’autonomie, ce modèle est très confortable pour les déplacements urbains. Le fabricant assure qu’il peut rouler jusqu’à 70 km en une seule charge, ce qui est possible. Si vous empruntez régulièrement des montées, l’endurance sera évidemment moindre. La batterie peut être rechargée jusqu’à 500 fois, ce qui correspond à 35 000 km avant de devoir remplacer l’accumulateur. On a une puissance de 100 W, ce qui permet de charger entièrement la batterie en 3 h 30.

N’hésitez pas à lire notre test du Cowboy ST Cruiser.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2024.

