LG OLED55G3 : le roi des TV OLED est encore moins cher après les soldes avec cette offre

Les soldes d'hiver ont beau avoir pris fin, il est encore possible de faire de bonnes affaires et certaines sont même plus avantageuses que lors des derniers événements promotionnels. C'est notamment le cas pour le LG OLED55G3 faisant partie des meilleurs TV OLED du marché et dont le prix chute sous les 1 500 euros chez Ubaldi alors qu'il a été lancé à 2 599 euros.

Avec des années de savoir-faire sur cette technologie d’affichage et les évolutions apportées à sa dalle Evo, LG confirme sa position de leader sur le marché des TV OLED. La marque a réussi à concevoir le premier modèle capable de rivaliser avec un écran LCD en termes de luminosité. Les LG OLED G3 représentent la crème de la crème du catalogue du constructeur sud-coréen, ce sont les meilleurs téléviseurs OLED du monde. De plus, la version 55 pouces devient encore moins cher que lors des soldes d’hiver et du Black Friday grâce à cette offre chez Ubaldi.

Le LG OLED55G3 en bref

La meilleure dalle OLED de LG avec le plus haut pic de luminosité

Définition 4K et capacité d’upscaling

La dernière version de WebOS pour l’interface Smart TV

Optimisé pour le gaming avec HDMI 2.1, VRR et ALLM

Lancé à 2 599 euros puis vendu généralement autour des 1 990 euros, le LG OLED55G3 est maintenant disponible en promotion à 1 488 euros chez Ubaldi grâce au code promo W15JF0424 et à cette offre de remboursement de 200 euros. Enfin, un kit de nettoyage d’écran est offert.

La dalle OLED la plus réussie de LG

Les écrans LCD n’ont plus le monopole de la lumière. Avec ses G3, LG corrige ce défaut qui a longtemps été un fardeau pour les TV OLED : le manque de luminosité. Avec l’alliance d’une dalle White OLED Evo conçue par LG Display et d’un filtre MLA (Micro Lens Array), la luminosité de ces TV augmente significativement par rapport à ses prédécesseurs pour atteindre un pic de 1 430 cd/m2. Pour un TV OLED, c’est un record ! Et pour perfectionner l’expérience de visionnage, un traitement antireflet d’excellente qualité a été mis en place et on profite également d’angles de vision plus larges.

Outre cette dalle de haute volée, le LG OLED55G3 est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et avec son processeur Alpha 9 Gen 6, il est capable d’upscaler tous les flux vidéo entrants, qu’ils soient en 720 p ou en 1080p, vers la 4K. Sans compter qu’il est compatible avec les traitements HDR pour bénéficier d’un rendu avec davantage de détails et de contraste. Il embarque aussi un système sonore configuré en 4,2 d’une puissance de 60 W RMS et compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS:X.

Un TV qui ne manque pas de fonctionnalités

Nous avons donc là un TV idéal pour profiter de ses films, de ses séries, ainsi que de ses jeux vidéo ! Avec des ports HDMI 2.1, le LG OLED55G3 lance les jeux en 4K 120 FPS avec sa PS5 ou sa Xbox Series X. Les technologies AMD FreeSync Premium ainsi que Nvidia G-Sync sont de la partie, afin de profiter d’une image parfaitement fluide, sans oublier la technologie ALLM. Pour les personnes qui ont une barre de son, les ports HDMI sont également compatibles avec les protocoles ARC/eARC.

Enfin, le LG OLED55G3 profite de la dernière version de WebOS pour la partie Smart TV, WebOS 23. Celle-ci propose un menu fluide, personnalisable et sur lequel il est agréable de naviguer, on retrouve aussi un système de notifications pour, par exemple, afficher en direct les résultats d’un match. Les principales plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ sont évidemment disponibles, et la compatibilité avec Alexa et Google Assistant est aussi de la partie. Pour diffuser du contenu depuis un appareil mobile, on peut compter sur Apple AirPlay 2 et Miracast.

Pour vous en faire une idée, lisez notre test complet sur le LG OLED65G3.

